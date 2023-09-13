Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kapan iPhone 15 Hadir di Indonesia? Ini Prediksinya!

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |20:58 WIB
Kapan iPhone 15 Hadir di Indonesia? Ini Prediksinya!
Kapan iPhone 15 hadir di Indonesia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Banyak yang bertanya-tanya mengenai kapan iPhone 15 akan hadir di Indonesia? Sebagai pengguna Apple, tentu produk-produk keluaran baru dari perusahaan besar itu sangat dinanti oleh banyaknya orang.

Seperti yang sudah diketahui, Apple telah resmi meluncurkan seri iPhone 15 pada Rabu (13/9/2023) dini hari WIB, untuk menggantikan seri iPhone 14 yang diluncurkan pada tahun kemarin. Seri iPhone 15 ini terdiri dari iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max.

Kedatangan iPhone seri 15 ke Indonesia melalui distributor resmi dapat diprediksikan berdasarkan data dari iPhone versi sebelumnya. Dilihat dari waktu perilisan secara global oleh Apple, setidaknya dibutuhkan waktu 1-2 bulan untuk tiba di Indonesia. Kendati begitu, kepastian kedatangan iPhone 15 akan terjawab dalam waktu dekat.

Sekadar informasi, iPhone 14 yang dirilis oleh Apple melalui Apple Event pada 7 September 2022 dengan tema "Far Out" kemudian tersedia di negara Indonesia pada November 2022. Anda dapat jadikan informasi tersebut sebagai acuan dalam menjawab pertanyaan Anda mengenai tibanya iPhone 15 series di Indonesia. 

Jarak antara tanggal rilis global dan kedatangannya di Indonesia setidaknya sekitar dua bulan. Apple juga meluncurkan Apple Watch Series 8, Apple Watch SE yang telah diperbarui, dan Apple Watch Ultra yang baru pada saat itu.

Airpods Pro generasi kedua juga diperkenalkan. Model iPhone baru yang mulai dijual secara umum pada 16 September 2022 adalah iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max.

Mengacu pada data tahun lalu, ada kemungkinan iPhone 15 tersedia di Indonesia setidaknya dua bulan mendatang jika tidak ada halangan. Jadi, masyarakat Indonesia masih perlu bersabar beberapa waktu ke depan. (Salsabila Nur Azizah)

(Saliki Dwi Saputra )

      
