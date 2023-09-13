Apa yang Terjadi Jika Charger iPhone Tidak Ori?

JAKARTA – Apa yang akan terjadi jika Anda menggunakan charger iPhone yang tidak ori? Dalam memilih charger, pengguna sebaiknya tidak mengabaikan pemilihan charger yang tepat.

Penggunaan charger non-orisinal mungkin terlihat seperti pilihan yang cepat dan murah untuk mengganti charger Anda yang hilang atau rusak. Kenyataannya, hal ini memiliki beberapa risiko yang mungkin akan merugikan Anda jauh lebih besar.

Ketahuilah mengapa menggunakan charger iPhone yang tidak ori bukanlah ide baik. Charger iPhone yang tidak ori mungkin tidak seaman charger asli karena tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Apple.

Charger tidak ori kemungkinan memiliki output watt yang lebih rendah, yang berarti akan mengisi daya iPhone Anda lebih lambat daripada pengisi daya asli. Charger tersebut mungkin tidak kompatibel dengan baterai iPhone Anda, yang dapat menyebabkan pengisian daya yang tinggi, panas berlebih, dan bahkan ledakan.

Dilansir dari situs 4home, Rabu (13/9/2023) saat Anda mengisi daya iPhone dengan charger yang tidak ori, maka secara tidak langsung akan membuat iPhone Anda rentan terhadap risiko mati mendadak. Charger yang tidak ori mungkin tidak dapat menangani output daya yang dibutuhkan oleh iPhone Anda, yang dapat menyebabkan perangkat mati secara tiba-tiba.

Beberapa charger yang tidak ori bahkan tidak dapat mengisi daya iPhone Anda sama sekali karena masalah kompatibilitas. Menggunakan pengisi daya yang tidak kompatibel dengan baterai iPhone Anda dapat menyebabkan panas berlebih, yang dapat merusak baterai dan komponen internal perangkat.