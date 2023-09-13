Advertisement
TECHNO

Keren! iPhone 15 Pro Bisa Mainkan Game Resident Evil 4 Remake

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |13:05 WIB
Keren! iPhone 15 Pro Bisa Mainkan Game Resident Evil 4 Remake
JAKARTA - Apple secara resmi meluncurkan iPhone 15 Series,  Rabu (13/9/2022) dini hari tadi.

Dalam presentasinya, raksasa teknologi yang dipimpin oleh Tim Cook itu juga memamerkan keandalan iPhone 15 Pro dalam memainkan Resident Evil 4 Remake.

Apple menyebut iPhone 15 Pro mewakili generasi terbaru game mobile dengan dukungan untuk game konsol dan PC yang sebelumnya tidak tersedia.

Selain Resident Evil 4 Remake, iPhone 15 Pro juga mendapat game AAA lain, termasuk Death Stranding, dan Assassin's Creed Mirage.

Dalam acara bertajuk "Wonderlust" itu, Apple juga memamerkan peningkatan kinerja besar dan penelusuran sinar untuk bermain game di iPhone.

