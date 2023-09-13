Ini 5 Kelemahan iPhone yang Tidak Banyak Orang Tahu

JAKARTA - iPhone bisa disebut sebagai smartphone yang paling diidam-idamkan banyak orang. Tapi tidak sedikit orang yang mengetahui bahwa sebenarnya iPhone tidak sesempurna itu karena ia juga memiliki sederet kelemahan.

Bagi kalian yang ingin membeli iPhone, penting untuk mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh smartphone buatan Apple tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut lima kelemahan iPhone, melansir berbagai sumber, Rabu (13/9/2023).

1. Harga mahal





Kelemahan utama iPhone yang paling utama adalah harganya yang mahal. Tidak diragukan lagi bahwa iPhone merupakan smartphone yang dibandrol dengan harga jauh di atas harga pasaran smartphone.

Jika smartphone Android dari merek lainnya bahkan ada yang ditawarkan dengan harga Rp 1 jutaan, iPhone terbaru yakni iPhone 15 versi paling murah dijual mulai dari 799 dolar AS atau setara Rp12,2 jutaan.

2. Sulit menginstal aplikasi pihak ketiga

Berbeda dengan smartphone Android, iPhone sulit untuk menginstal aplikasi dari luar App Store. Selain menolak upaya pengguna yang menginstal aplikasi pihak ketiga, Apple juga sangat membatasi aplikasi mana yang tersedia di toko mereka.

Dengan begitu, sulit untuk mengkonsumsi perangkat serta menikmati aplikasi MOD yang biasanya menawarkan layanan premium. Tidak ada alternatif bagi penikmat gratisan karena pengguna diharuskan membayar untuk menikmati layanan tersebut.

BACA JUGA: 8 Rekomendasi iPhone 4 Jutaan Tahun 2023

3. Baterai boros

Perangkat iPhone terkenal dengan konsumsi baterainya yang boros. Biasanya pengguna akan semakin mengeluhkan konsumsi baterai yang rakus setelah menginstal pembaruan iOS.

Masalah ini diperparah dengan kapasitas baterai iPhone yang kecil. Bisa dilihat bahwa iPhone 15 Pro Max saja hanya memiliki baterai berkapasitas 4.852mAh, kalah dari perangkat Android yang rata-rata memiliki baterai 5.000mAh.