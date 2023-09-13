Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Jual Kabel USB-C Rp400 Ribuan, Apple 'Dirujak' Warganet

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |11:42 WIB
Jual Kabel USB-C Rp400 Ribuan, Apple 'Dirujak' Warganet
iPhone 15 gunakan USB-C (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Apple memutuskan meninggalkan port lightning yang begitu ikonik menjadi USB-C lewat iPhone 15 Series. Raksasa teknologi itu pun lantas menjual kabel USB-C sendiri.

Apple menawarkan dua varian kabel USB-C. Yang pertama berukuran 1 meter dan mampu mengisi daya hingga 60 watt, yang kedua berukuran 2 meter dengan kemampuan pengisian baterai 240 watt.

Yang tak kalah menarik, kabel tersebut dibandrol dengan harga hingga 29 dolar AS atau setara Rp400 ribuan. Harga yang terbilang mahal ini lantas mendapat beragam reaksi dari warganet.

Tidak sedikit yang merasa keberatan dengan harga yang dipatok oleh perusahaan yang dipimpin oleh Tim Cook tersebut. 'Rujakan' terhadap Apple pun tak bisa dibendung di media sosial X.

Sebagian besar warganet menyebut dengan sinis bahwa Tim Cook sangat pandai dalam mencetak uang. Ada juga yang berpendapat lebih baik membeli kabel USB-C dari merek lain.

Halaman: 1 2
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
