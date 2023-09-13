Spesifikasi Lengkap 3 Apple Watch Terbaru, Paling Mahal Rp12 Jutaan!

JAKARTA - Apple resmi merilis tiga smartwatch terbarunya dalam acara Apple Event bertajuk "Wonderlust", Rabu (13/9/2022) dini hari tadi. Tiga jam pintar yang mereka rilis adalah Apple Watch 9, Apple Watch Ultra 2, dan Apple Watch SE (Gen 3).

Tiga jam tangan pintar ini dibekali sejumlah pembaruan dibanding pendahulunya. Pembaruan terbesar adalah prosesor S9 SiP yang diklaim memiliki 5,6 miliar transistor, GPU yang 30 persen lebih cepat, dan mesin saraf empat inti.

Prosesor generasi terbaru ini memungkinkan peningkatan pada performa perangkat. Berikut spesifikasi dan harga ketiga perangkat, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Apple Watch 9

Perangkat wearable Apple Watch 9 hadir dengan mengusung layar yang memiliki kecerahan maksimum hingga 2.000 nits. Jika dibandingkan dengan Apple Watch 8 yang dirilis tahun 2022 lalu, kecerahan layarnya meningkat hingga dua kali lipat.

Apple Watch 9 juga menawarkan fitur Double Tap Control yang memungkinan pengguna untuk menjawab panggilan, memutar musik, mematikan alarm, dan sebagainya hanya dengan menjentikan jari sebanyak dua kali. Dengan begitu tak perlu lagi repot-repot menyentuh perangkat.

Selain fitur Double Tap Control, Apple Watch 9 juga dilengkapi Neural Engine yang canggih juga membuat dikte hingga 25 persen lebih akurat dibandingkan Apple Watch Series 8. Pengguna juga meminta Siri untuk mencatat data kesehatan seperti berat badan, menstruasi, atau obat yang diminum.

Terkait harga, perangkat ini dibandrol seharga 399 dolar AS atau setara Rp6 jutaan.