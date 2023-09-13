Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Spesifikasi Lengkap 3 Apple Watch Terbaru, Paling Mahal Rp12 Jutaan!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |09:20 WIB
Spesifikasi Lengkap 3 Apple Watch Terbaru, Paling Mahal Rp12 Jutaan!
Apple Watch 9 (Foto: Apple)
A
A
A

JAKARTA - Apple resmi merilis tiga smartwatch terbarunya dalam acara Apple Event bertajuk "Wonderlust", Rabu (13/9/2022) dini hari tadi. Tiga jam pintar yang mereka rilis adalah Apple Watch 9, Apple Watch Ultra 2, dan Apple Watch SE (Gen 3).

Tiga jam tangan pintar ini dibekali sejumlah pembaruan dibanding pendahulunya. Pembaruan terbesar adalah prosesor S9 SiP yang diklaim memiliki 5,6 miliar transistor, GPU yang 30 persen lebih cepat, dan mesin saraf empat inti.

Prosesor generasi terbaru ini memungkinkan peningkatan pada performa perangkat. Berikut spesifikasi dan harga ketiga perangkat, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Apple Watch 9

Perangkat wearable Apple Watch 9 hadir dengan mengusung layar yang memiliki kecerahan maksimum hingga 2.000 nits. Jika dibandingkan dengan Apple Watch 8 yang dirilis tahun 2022 lalu, kecerahan layarnya meningkat hingga dua kali lipat.

Apple Watch 9 juga menawarkan fitur Double Tap Control yang memungkinan pengguna untuk menjawab panggilan, memutar musik, mematikan alarm, dan sebagainya hanya dengan menjentikan jari sebanyak dua kali. Dengan begitu tak perlu lagi repot-repot menyentuh perangkat.

Selain fitur Double Tap Control, Apple Watch 9 juga dilengkapi Neural Engine yang canggih juga membuat dikte hingga 25 persen lebih akurat dibandingkan Apple Watch Series 8. Pengguna juga meminta Siri untuk mencatat data kesehatan seperti berat badan, menstruasi, atau obat yang diminum.

Terkait harga, perangkat ini dibandrol seharga 399 dolar AS atau setara Rp6 jutaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/57/3006359/apple_watch_reuters-EFvN_large.jpg
Cerita Peneliti Selamat dari Maut Berkat Apple Watch
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/57/2998926/apple_watch_x-45Bi_large.jpg
Render Apple Watch X Tunjukkan Desain Lebih Tipis, Pita Magnetik, dan Layar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/57/2983630/apple_watch_apple-VqXA_large.jpeg
Isi Daya Apple Watch Tanpa Charger Bawaan, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/57/2980737/elon_musk_reuters-L3oI_large.jpg
Elon Musk Mulai Rancang Aplikasi Tesla untuk Apple Watch
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/54/2966426/alami-penggumpalan-darah-nyawa-pria-ini-selamat-berkat-apple-watch-HWRH7ktSCg.jpg
Alami Penggumpalan Darah, Nyawa Pria Ini Selamat Berkat Apple Watch
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/57/2954162/6-fitur-baru-watchos-10-yang-dihadirkan-apple-ini-daftarnya-7LG9TkBIZD.jpg
6 Fitur Baru WatchOS 10 yang Dihadirkan Apple, Ini Daftarnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement