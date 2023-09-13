Mantap! Kolaborasi AI dengan Merek Fesyen Ramaikan New York Fashion Week

JAKARTA – Merek fesyen asal New York, Collina Strada merilis koleksi musim panas 2024 usai berkolaborasi dengan AI di New York Fashion Week. Hal ini menunjukkan sebuah langkah maju yang berarti bagi masa depan industri fesyen.

Dilansir dari The National News, Rabu (13/9/2023) peragaan busana Collina Strada milik Hillary Taymour dikenal penuh kemeriahan dengan pakaian cerah, para modelnya penuh dengan gerakan, dan penampilannya yang cantik selalu menarik perhatian. Uniknya, meski menggunakan AI, keindahan produk yang ditawarkan sama sekali tidak dibuat-buat.

Prosesnya dimulai dengan mengirimkan seluruh arsip merek ke dalam sistem AI, yang kemudian menghasilkan tampilan baru. Selama beberapa minggu, tim menyempurnakan desain yang dihasilkan oleh AI agar selaras dengan visi desainernya. Hasil akhirnya kemudian diterjemahkan dari rendering digital ke dalam pakaian yang sebenarnya oleh tim studio.

Koleksi ini menampilkan keseimbangan yang halus antara kreativitas manusia dan kemampuan yang ditawarkan oleh AI. Visual yang mencolok dipadukan dengan elemen-elemen unik yang telah disesuaikan dengan halus, menghasilkan koleksi yang nyata dan menawan secara visual.

Dimulai dari rok yang terkumpul seperti parasut yang dipasangkan dengan hoodie dan memiliki jahitan berbentuk bintang hingga celana pendek dengan rok samping yang menempel di salah satu pinggul. Setiap potongannya merepresentasikan sentuhan fresh dan tak terduga pada desain tradisional.

AI menyajikan tampilan baru pada koleksi ini dengan nuansa segar, sementara elemen yang lebih unik telah disederhanakan, sehingga yang tersisa hanyalah sedikit pergeseran visual yang membuat Anda harus melihatnya dua kali. Atasan kamisol bertali dibuat lebih pendek di bagian bawah tubuh menjadi gaun mini, sementara setelan sutra dengan sisipan renda ditambahkan awan tulle di bagian belakang.