EdgeConneX Resmikan Perluasan Kampus Data untuk Dukung Ekonomi Digital di Indonesia

CIKARANG - EdgeConneX meresmikan rencana perluasan kampus pusat data di Jakarta usai mengumumkan keberhasilan pelaksanaan transaksi penting senilai 403,8 juta dolar AS untuk Sustainability-Linked Senior Facilities,- yang mempercepat rencana ekspansi dan inisiatif ramah lingkungan perusahaan untuk jejak pusat data di Jakarta, Indonesia.

Hal ini sekaligus membuka jalan bagi peningkatan kemampuan keberlanjutan, termasuk efisiensi daya, sumber energi terbarukan, dan langkah-langkah keamanan yang lebih baik bagi EdgeConneX untuk mengembangkan beberapa pusat data di wilayah ini yang akan membawa kampus hyperscale Indonesia di Jakarta menjadi lebih dari 120 MW.

“Kami sangat berterima kasih kepada para pelanggan kami yang telah mendorong permintaan akan perluasan kapasitas pusat data yang signifikan yang diperlukan untuk mendukung ekonomi digital Indonesia." kata Chief Executive Officer and Co-Founder of EdgeConneX, Randy Brouckman di Cikarang, Bekasi, Rabu (13/9/2023).

"Kami juga berterima kasih atas dukungan mitra lokal kami di Jakarta. Kami tidak dapat mewujudkan visi kami untuk menjadi operator pusat data terkemuka di Indonesia tanpa kemampuan, hubungan lokal, dan keahlian pasar yang dimiliki para mitra kami.“ sambungnya.

Pada kesempatan hadir pula para tamu undangan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Menko Marves kehadiran EdgeConneX untuk perkembangan industri digital di Indonesia.

“Indonesia memiliki agenda ke depan di bidang industrialisasi, dekarbonisasi, pendidikan yang terjangkau dan berkualitas tinggi, pemerataan ekonomi, digitalisasi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, fasilitas canggih seperti yang dikembangkan oleh EdgeConneX sangat penting dalam menarik dan mendorong konektivitas, komputasi awan, kecerdasan buatan (AI), dan aplikasi TI penting lainnya dari perusahaan-perusahaan terkemuka." ungkap Luhut.

"Dengan terus mendorong ekosistem teknologi mutakhir, ekonomi Indonesia akan terus berkembang pesat. Yang terpenting, kemajuan ini akan dicapai dengan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan, memastikan masa depan yang lebih hijau dan tangguh.” sambungnya.