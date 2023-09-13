Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Gaji Content Writer di Indonesia Tahun 2023, Apa Faktor yang Membedakan?

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |11:54 WIB
Gaji Content Writer di Indonesia Tahun 2023, Apa Faktor yang Membedakan?
Gaji content writer di Indonesia (Foto: Unsplash)
JAKARTA - Berapakah gaji content writer di Indonesia tahun 2023? Bagi Anda yang gemar menulis, content writer merupakan salah satu profesi yang dapat dijadikan pilihan. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang content writer adalah harus mampu menulis konten yang informatif dan juga berguna bagi para pembacanya. Konten yang ditulis para content writer berupa artikel blog, e-book, studi kasus, siaran pers, skrip video, dan konten media sosial.

Berdasarkan beberapa sumber, ada kemampuan yang harus Anda kuasai jika ingin menjadi seorang content writer. Kemampuan menulis pastinya menjadi yang paling utama bagi seorang content writer.

Anda harus bisa menulis konten yang informatif dan dapat dipahami oleh pembaca. Profesi ini juga mengharuskan Anda untuk memiliki kemampuan riset yang berguna untuk menciptakan informasi yang kredibel. Anda harus memiliki skill storytelling yang baik, karena menulis juga seperti bercerita kepada audiens yang membaca.

Untuk menjangkau lebih banyak pembaca, seorang content writer juga harus mampu menulis konten SEO dalam sebuah artikel website. Tulisan yang Anda buat akan bersaing dengan content writer dari perusahaan lain agar bisa menjadi paling teratas ketika orang-orang mencari informasi yang dibutuhkan.

Semua yang dilakukan oleh content writer tersebut pastinya harus memiliki kemampuan kreativitas dalam menyusun tulisan agar dapat mendukung isi konten dan menarik minat pembaca.

Lantas, dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh content writer, berapakah gaji yang mereka dapatkan?

Gaji yang didapatkan oleh seorang content writer ini bervariasi, namun umumnya gaji yang mereka dapatkan berkisar Rp4,5 juta – Rp7,5 juta. Ada beberapa faktor yang membedakan gaji yang bisa mereka dapatkan, seperti lokasi, pengalaman, industri perusahaan, serta posisi full-time atau freelance.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (13/9/2023), berikut ini gaji seorang content writer di Indonesia tahun 2023.

