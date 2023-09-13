Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Risiko Parkir Motor di Bawah Sinar Matahari, Awas Komponen Ini Bisa Rusak!

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |18:52 WIB
Risiko Parkir Motor di Bawah Sinar Matahari, Awas Komponen Ini Bisa Rusak!
Risiko parkir motor di bawah sinar matahari. (Doc.Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Risiko parker motor di bawah terik matahari harus diperhatikan, karena bisa sangat berdampak pada keseluruhan kondisi tunggangan kesayangan Anda.

Tidak hanya merusak cat motor, ada juga beberapa faktor lainya yang jika dibiarkan tagihan service bulanan motor bisa membengkak lho, penasaran dikutip dari berbagai sumber, Rabu (13/9/2023), simak ulasannya berikut ini.

Risiko Parkir Motor di Bawah Sinar Matahari

1. Kondisi cat motor menurun

Paparan sinar UV dari matahari bisa merusak pelindung cat pada motor, mengakibatkan warnanya menjadi pucat atau pudar, yang mengurangi aspek estetis sepeda motor tersebut.

2. Kerusakan plastik dan karet

Panas dan sinar matahari dapat membuat komponen plastik dan karet menjadi lebih rapuh dan mungkin retak, hingga mengurangi daya tahan serta fungsinya.

3. Kerusakan ban

Sinar UV berpotensi merusak karet pada ban, yang bisa menyebabkan retakan atau pengerasan, yang pada gilirannya mengurangi cengkraman ban dan keamanan saat berkendara.

4. Perubahan elektronik

Paparan panas berlebihan dapat menyebabkan gangguan atau bahkan kerusakan pada komponen elektronik sepeda motor, seperti panel instrumen atau sistem kelistrikan lainnya.

5. Kulit jok rusak

Bahan kulit atau sintetis pada jok motor mungkin akan mengelupas atau retak karena terpapar panas dan sinar matahari dalam jangka waktu lama.

Halaman:
1 2
      
