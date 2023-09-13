Honda CB300F 2023 Resmi Meluncur, Dibandrol Rp30 Jutaan

JAKARTA – Versi terbaru Honda CB300F 2023 resmi meluncur di India dengan harga yang sangat terjangkau. Motor sport bergaya naked dengan mesin 300 cc ini ditawarkan dengan harga Rp30 jutaan.

Melansir Time of India, Rabu (13/9/2023), Honda CB300F 2023 dibekali mesin OBD II satu silinder berkubikasi 293 cc.

Mesin tersebut dapat menyemburkan tenaga 23,6 hp dan torsi puncak 25,6 Nm yang disalurkan ke roda belakang melalui transmisi 6-percepatan.

Secara tampilan, Honda CB300F 2023 tak banyak alami perubahan dibandingkan model sebelumnya. Honda ingin membuat motor ini cocok digunakan oleh semua kalangan masyarakat di India.

Meski mengusung desain yang sederhana, tapi motor ini bisa dikatakan tampil lebih modern dengan fitur kekinian. Salah satunya adalah pencahayaan yang seluruhnya sudah menggunakan LED sehingga penerangannya jauh lebih baik.

Untuk memberikan kesan gagah, suspens depan menggunakan model Upside Down yang memberikan kestabilian tingkat tinggi.

Untuk bagian belakang menggunakan monoshock yang memberikan kenyamanan bagi penumpang.

Pengeremannya juga sudah menggunakan double cakram, dengan Anti-lock Braking System (ABS) dual kanal. Dilengkapi juga assist and slipper clutch untuk membantu proses perpindahan gigi menjadi lebih mulus.