HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral! Honda BeAT Gunakan Pertamax Turbo, Begini Dampaknya

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |15:28 WIB
Viral! Honda BeAT Gunakan Pertamax Turbo, Begini Dampaknya
ilustrasi BBM. (doc. Pixabay)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video pendek di TikTok yang diunggah oleh akun @kimzizs tiba-tiba viral, karena memperlihatkan seorang perempuan yang tengah mengisi skutik Honda BeAT dengan bahan bakar oktan tinggi, Pertamax Turbo.

“Hidup lagi capek-capeknya, ada ibu-ibu bawa BeAT ngisi turbo,” tulis pengunggah video itu, dikutip dari TikTok, Rabu (13/9/2023).

Hingga berita ini diturunkan video pendek itu telah ditonton sebanyak 189.000 lebih.

"Males ngantri panjang pasti ini si ibunya. Jadi beli pertamax turbo," tulis akun TikTok @pak***.

"Aku juga asal gak antre ya. Walaupun gak tahu jenisnya apa," tulis akun TikTok lainnya, @Ant***.

Habis ini motornya dipake berangkat, berangkat ke bulan,” tulis akun @yoik4wan.

Emang masalah ya kalau ngisi Pertamax Turbo daripada ngisi pertalite?” tanya akun @zer**.

Dari komentar-komentar itu diketahui masih banyak orang yang ternyata tidak paham mengenai penggunaan bahan bakar beroktan tinggi.

Tentunya secara logika bahan bakar beroktan tinggi sangat cocok untuk kendaraan dengan mesin kompresi tinggi.

Untuk diketahui, Honda BeAT yang ada di video merupakan lansiran 20202 dengan kapasitas mesin 110 cc. Secara spesifikasi, memang tidak cocok menenggak Pertamax Turbo dengan RON 98, alias oktan tinggi.

Halaman:
1 2
      
