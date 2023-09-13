Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral! Emak-Emak Isi Pertamax Turbo ke Honda Beat, Netizen: Biar Gacor

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |15:03 WIB
Viral! Emak-Emak Isi Pertamax Turbo ke Honda Beat, Netizen: Biar <i>Gacor</i>
Emak-Emak isi bensin Honda Beat pakai Pertamax Turbo. (Doc. Instagram undercover)
JAKARTA - Seorang emak-emak kembali bikin heboh, karena kedapatan mengisi Pertamax Turbo ke motor Honda Beat.

Honda Beat yang terdapat pada video tersebut adalah Honda Beat 2022 dengan kapasitas mesin 110 cc.

Beberapa hal yang menimbulkan perdebatan adalah Pertamax Turbo memiliki oktan yang tinggi yakni RON 98, dirancang untuk kendaraan dengan 250 cc ke atas.

Sedangkan Honda Beat hanya memiliki 110 cc. Seharusnya Honda Beat memakai bensin dengan RON 92.

Jika dipaksakan menggunakan RON 98, maka motor dengan cc rendah seperti Honda Beat tidak akan terasa perbedaanya. Justru hal tersebut dapat menimbulkan kendala pada motor, karena mesin kelelahan menggunakan oktan tinggi.

