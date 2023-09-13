Harga Motor Sport 150 Cc Bekas

JAKARTA - Masyarakat masih banyak yang penasaran dengan harga motor sport 150 cc bekas yang diyakini sudah terjangkau. Pada segmen motor sport 150 cc bekas, konsumen bisa memilih banyak pilihan. Beberapa seperti merek Yamaha, Honda, Suzuki dan Kawasaki.

Saat ini sepeda motor jenis sport masih jadi idaman bagi banyak orang khususnya kaum pria. Citra motor sport masih kuat dengan tampilannya yang lebih modis dan lebih cepat. Salah satu yang jadi incaran adalah motor sport mesin 150 cc.

Bagi yang ingin memiliki namun keuangan masih terbatas maka sebaiknya bisa beralih membeli motor bekas untuk alternatif pilihan. Tentunya, kondisi motor akan menyesuaikan dengan harganya.

Memang membeli motor bekas pasti ada beberapa kekurangan. Sehingga memilih motor bekas juga harus lebih teliti.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (13/9/2023), terdapat berbagai ragam harga motor sport bekas untuk kelas 150 cc. Harga pasarannya cukup beragam seperti Yamaha Vixion tahun 2009 dibanderol Rp8 jutaan hingga harga Rp20 jutaan untuk tahun produksi 2020.