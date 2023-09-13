Jumlah SPKLU Mobil Listrik di Jakarta Setara dengan SPBU

JAKARTA - Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) memastikan, jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Jakarta setara dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Hal itu diungkap oleh Patrick Adhiatmadja, Wakil Ketua Umum bidang Teknis AEML, dalam diskusi Editor Forum Inews.id, Rabu (13/9/2023), yang menyebut jika jumlah SPKLU di Ibu Kota ini sudah mencapai 900 unit.

BACA JUGA: Polytron Berencana Bakal Packaging Baterai Motor Listrik Sendiri

Begitu juga dengan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang mencapai 1.300 unit. Dia mengatakan hampir semua SPKLU dan SPBKLU itu berada di Ibu Kota.

"Kalau SPKLU dan SPBKLU sudah ada di level 800-900 unit sebenarnya tidak usah khawatir. Bahkan saya yakin jumlah pom bensin yang ada di Jakarta itu tidak sampai 1.000," ujar Patrick.

Dari situ masyarakat Ibu Kota yang sudah menggunakan dan akan memiliki mobil listrik tidak perlu merasa khawatir kehabisan baterai.

Apalagi saat ini pengguna mobil listrik sudah sangat terbiasa mengukur kemampuan jarak tempuh kendaraan listrik mereka.

"Jika kemampuan jarak tempuh kendaraan listriknya mencapai 40 kilometer maka mereka sudah bisa menghitung kapan dan dimana bisa melakukan pengisian ulang baterai kendaraan listriknya," terang Patrick.