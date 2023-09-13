Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jumlah SPKLU Mobil Listrik di Jakarta Setara dengan SPBU

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |17:19 WIB
Jumlah SPKLU Mobil Listrik di Jakarta Setara dengan SPBU
Ilustrasi SPKLU. (Doc. Wahyu Sibarani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) memastikan, jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Jakarta setara dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Hal itu diungkap oleh Patrick Adhiatmadja, Wakil Ketua Umum bidang Teknis AEML, dalam diskusi Editor Forum Inews.id, Rabu (13/9/2023), yang menyebut jika jumlah SPKLU di Ibu Kota ini sudah mencapai 900 unit.

Begitu juga dengan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang  mencapai 1.300 unit. Dia mengatakan hampir semua SPKLU dan SPBKLU itu berada di Ibu Kota.

"Kalau SPKLU dan SPBKLU sudah ada di level 800-900 unit sebenarnya tidak usah khawatir. Bahkan saya yakin jumlah pom bensin yang ada di Jakarta itu tidak sampai 1.000," ujar Patrick.

Dari situ masyarakat Ibu Kota yang sudah menggunakan dan akan memiliki mobil listrik tidak perlu merasa khawatir kehabisan baterai.

Apalagi saat ini pengguna mobil listrik sudah sangat terbiasa mengukur kemampuan jarak tempuh kendaraan listrik mereka.

"Jika kemampuan jarak tempuh kendaraan listriknya mencapai 40 kilometer maka mereka sudah bisa menghitung kapan dan dimana bisa melakukan pengisian ulang baterai kendaraan listriknya," terang Patrick.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069160/all_new_hyundai_kona_electric-ONRd_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Mobil Listrik di Indonesia, dari Rp100 Jutaan hingga Rp6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3064066/sejumlah_hotel_dan_gedung_di_china_larang_mobil_listrik_parkir_di_basement-tDqZ_large.jpg
Sejumlah Hotel dan Gedung Larang Mobil Listrik Parkir di Basement, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063913/mercedes_benz_eqs_580_4matic-eYv0_large.jpg
Di Negara Ini, Banyak Pemuda Pilih EV sebagai Mobil Mewah Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063880/mobil_listrik_fiat_500-aQoq_large.jpg
Pasar Lesu Makan Korban, Produksi Mobil Listrik Fiat 500 Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/52/3063031/mg_windsor_ev-IiVe_large.jpg
Kembaran Wuling Cloud EV Meluncur, Harganya Cuma Rp180 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061403/spklu-jViX_large.jpeg
5 Tips Cas Mobil Listrik agar Baterai Tetap Awet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement