Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Demi Mobil Mini Electric, BMW Gelontorkan Investasi Rp11,5 Triliun

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |19:49 WIB
Demi Mobil Mini Electric, BMW Gelontorkan Investasi Rp11,5 Triliun
Ilustrasi Mini Electric. (Doc. carscoops)
A
A
A

JAKARTA – Riset dan pengembangan menjadi awal dari sebuah produsen mobil dalam menciptakan model baru.

Proses ini membutuhkan waktu dan dana yang besar demi menghasilkan sesuatu yang diinginkan.

Perusahaan otomotif asal Jerman, BMW, dilaporkan berinvestasi sebesar 600 juta poundsterling atau setara Rp11,5 triliunan. Ini dilakukan hanya untuk menciptakan mobil listrik Mini Electric di Inggris.

Melansir Carscoops, Rabu (13/9/2023), investasi yang dilakukan BMW akan digunakan untuk pabriknya di Inggris. Mereka menargetkan seluruh aktivitas produksi Mini di Negeri Ratu Elizabeth itu menjadi kendaraan listrik pada 2030.

Oleh karena itu, secara bertahap pabrik Mini di Oxford akan memulai produksi model serba listrik mulai 2026. Ini akan mencakup Mini Cooper 3-Door dan crossover kompak Mini Aceman terbaru, dengan bantuan fasilitas pengepres bodi Swindon.

Pada awal 2024, pabrik masih memproduksi Mini model 3 pintu dan 5 pintu dengan mesin konvensional. Namun, pada 2030, pabrik tersebut akan beralih sepenuhnya ke produksi listrik, selaras dengan strategi perusahaan yang lebih luas.

“Dengan investasi baru ini, kami akan mengembangkan pabrik Oxford untuk produksi Mini listrik generasi baru. Dan membuka jalan bagi manufaktur mobil listrik murni di masa depan,” kata Milan Nedeljkovic, kepala produksi BMW Group, pemilik Mini.

Sebelumnya, Mini mengumumkan bahwa mereka akan memproduksi kendaraan generasi berikutnya di Tiongkok, namun nasib pabriknya di Inggris masih belum jelas. Pengumuman ini penting bukan hanya bagi para pekerja di pabrik tersebut, tapi juga bagi Inggris.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069160/all_new_hyundai_kona_electric-ONRd_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Mobil Listrik di Indonesia, dari Rp100 Jutaan hingga Rp6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3064066/sejumlah_hotel_dan_gedung_di_china_larang_mobil_listrik_parkir_di_basement-tDqZ_large.jpg
Sejumlah Hotel dan Gedung Larang Mobil Listrik Parkir di Basement, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063913/mercedes_benz_eqs_580_4matic-eYv0_large.jpg
Di Negara Ini, Banyak Pemuda Pilih EV sebagai Mobil Mewah Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063880/mobil_listrik_fiat_500-aQoq_large.jpg
Pasar Lesu Makan Korban, Produksi Mobil Listrik Fiat 500 Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/52/3063031/mg_windsor_ev-IiVe_large.jpg
Kembaran Wuling Cloud EV Meluncur, Harganya Cuma Rp180 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061403/spklu-jViX_large.jpeg
5 Tips Cas Mobil Listrik agar Baterai Tetap Awet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement