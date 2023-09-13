10 Rekomendasi Mobil 100 Jutaan 2023 yang Bisa Dilirik

JAKARTA- Mari melihat 10 rekomendasi mobil 100 jutaan 2023 yang cocok untuk menunjang kebutuhan harian. Salah satu hal yang sering dipertimbangkan sebelum membeli kendaraan roda empat adalah harganya.

Pasalnya, harga biasanya menunjukan kualitas dan juga performa mobil itu sendiri. Namun jangan salah, saat ini Anda bisa membeli mobil dengan kualitas yang cukup baik dan harga yang tak terlalu mahal atau sekitar 100 jutaan rupiah.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (13/9/2023), berikut 10 rekomendasi mobil 100 jutaan 2023 yang masih layak dibeli.

1. Toyota New Calya

Bagi Anda yang memiliki budget 100 jutaan dan menginginkan mobil baru, Toyota New Calya bisa menjadi pilihan. Dilansir dari laman resmi Toyota, mobil berjenis MVP ini dijual dengan harga mulai dari Rp164.700.000 untuk tipe 1.2 E M/T STD. Sedangkan harga termahalnya adalah Rp187.400.000 untuk tipe G A/T.

2. Toyota All New Agya GR Sport

Masih mobil keluaran Toyota, dengan budget 100 jutaan Anda bisa mendapatkan mobil All New Agya GR Sport baru dari dealer. Dari laman resminya, mobil ini dijual dengan harga mulai dari Rp167.900.000 untuk tipe 1.2 E M/T.

3. Daihatsu All New Ayla

Selain Toyota, mobil keluaran Daihatsu juga memiliki harga yang bervariatif. Dengan budget 100 jutaan Anda bisa mendapatkan Daihatsu All New Ayla dengan harga mulai dari Rp135.800.000 tipe 1.0 M MT.

4. Daihatsu New Astra Sigra

Jika Anda mencari mobil keluarga, mobil New Astra Sigra mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat. Mobil keluaran Daihatsu ini memiliki harga yang cukup terjangkau, yakni Rp136.200.000 untuk tipe terendah 1.0 D MT MC. Sementara untuk tipe tertingginya dihargai sebesar Rp157.300.000.