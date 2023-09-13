7 Koleksi Mobil Mewah Hotman Paris

JAKARTA- Mari mengintip 7 koleksi mobil mewah Hotman Paris yang kerap mencuri perhatian warganet.

Pengacara kondang yang satu ini dikenal memiliki gaya yang khas dan kerap menampilkan kekayaan hasil kerja kerasnya di media sosial.

Salah satu hal yang sering dipamerkan pengacara asli Batak ini adalah koleksi mobil mewahnya. Tak heran memang, mengingat Hotman Paris Hutapea merupakan salah satu pengacara terkaya di Indonesia dengan harta mencapai triliunan rupiah.

Dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (13/9/2023), berikut 7 koleksi mobil mewah Hotman Paris yang kerap menuai sorotan.

1. Lamborghini Gallardo

Pengacara yang kerap dikeliliingi oleh asisten yang cantik nan seksi ini memiliki mobil Lamborghini Gallardo dengan spesifikasi mesin V10 berkapasitas 5.204 cc dan tenaga yang dihasilkan mencapai 570 hp di torsi 8.000 rpm. Yang menarik, harga mobil ini setara dengan satu unit ruko di Kelapa Gading, yakni sekitar Rp14,5 miliar.

2. Lamborghini Huracan Evo Spyder

Koleksi mobil mewah Hotman Paris selanjutnya adalah Lamborghini Huracan Evo Spyder yang kabarnya ia beli secara tunai seharga Rp12 miliar.

Mobil dengan spesifikasi mesin V10 dengan kapasitas 5.204 cc ini kabarnya hanya ada satu di Indonesia. Tak heran jika mobil ini menjadi favorit Hotman Paris meski pajaknya bisa mencapai Rp150 juta per tahun.

3. Bentley Mulsanne

Bentley Mulsanne merupakan mobil yang bisa melaju dari 0-100 km per jam hanya dalam 4,9 detik saja dengan top speed mencapai 305 km per jam. Mobil mewah ini menjadi salah satu koleksi Hotman Paris yang kabarnya dibeli untuk kado ulang tahun sang putri, Felicia Putri Perisienne Hutapea.

Harga Bentley Mulsanne sendiri diperkirakan mencapai Rp9 miliar dengan pajak tahunan sekitar Rp99 jutaan.