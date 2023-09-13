5 Alternatif Software Video Editor untuk Windows Selain Adobe

JAKARTA - Sekarang adalah era di mana produksi dan konsumsi konten video semakin mendominasi, perangkat lunak video editing menjadi sarana penting bagi para kreator konten.

Meskipun Adobe Premiere Pro mungkin telah lama dikenal, namun beragam alternatif berkualitas tinggi juga telah muncul. Artikel ini didedikasikan untuk menjelaskan tentang lima alternatif perangkat lunak video editor yang bisa menjadi pilihan di sistem operasi Windows.

Rangkuman tentang perangkat lunak ini akan mencakup kelebihan, kekurangan, fitur utama, tingkat kompatibilitas, harga, dan alasannya menjadi pilihan kami sebagai alternatif yang patut dipertimbangkan.

Maka dari itu, untuk Anda yang tengah mencari opsi pengeditan video yang tangguh dan inovatif, simaklah ulasan berikut!

1. Wondershare Filmora

Kelebihan

• Kompatibilitas Hardware dan Sistem Operasi: Salah satu kelebihan utama dari Wondershare Filmora adalah tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi. Ini memungkinkan pengguna dengan perangkat yang lebih tua atau dengan kapasitas pemrosesan yang lebih rendah tetap dapat mengakses dan menggunakan perangkat lunak ini. Selain itu, Filmora juga dapat dijalankan di sistem operasi Windows 7, yang masih banyak digunakan oleh banyak pengguna.

• Harga Terjangkau: Filmora menyajikan alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan dengan Adobe Premiere Pro. Ini memberikan opsi yang lebih hemat tanpa mengorbankan fungsionalitas penting dalam pengeditan video.

• Antarmuka Sederhana: Antarmuka pengguna Filmora dirancang dengan kegunaan sebagai fokus utama. Dengan tata letak yang intuitif, editor video dari berbagai tingkat pengalaman dapat dengan cepat memahami dan menguasai alat-alat dasar maupun lanjutan.

• Fitur Pembaruan Berkala: Filmora secara rutin memperbarui versi perangkat lunak mereka dengan fitur-fitur baru dan perbaikan bug. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pengguna serta menjawab perkembangan kebutuhan pengeditan video.

• Beragam Efek dan Filter: Filmora menyediakan berbagai pilihan efek dan filter yang dapat diterapkan pada video Anda. Ini memberikan kreativitas lebih dalam pengeditan dan memungkinkan Anda untuk menciptakan tampilan yang unik.

• Integrasi dengan Stock Media Populer: Filmora menyediakan akses langsung ke sumber daya media populer seperti Pexels, Giphy, Pixabay, dan Unsplash. Ini mempermudah pengguna untuk menemukan dan mengintegrasikan konten visual berkualitas tinggi ke dalam proyek mereka.

Kekurangan

• Fitur Tambahan Memerlukan Berlangganan: Beberapa efek dan plugin yang menarik dapat ditambahkan melalui berlangganan tambahan. Meskipun biaya ini mungkin lebih terjangkau daripada paket berlangganan penuh Adobe, namun masih merupakan biaya tambahan yang perlu dipertimbangkan.

Fitur Utama

• Remove Video Background: Fitur ini memungkinkan Anda untuk menghapus atau menyeleksi latar belakang video tanpa perlu mengandalkan masking atau green screen. Ini sangat bermanfaat untuk menciptakan efek visual yang lebih menarik.

• Text-To-Speech dan Speech-To-Text: Filmora menyediakan fungsionalitas transkripsi teks ke suara dan sebaliknya. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menambahkan teks atau suara dengan lebih mudah dan cepat.

• Split Screen: Anda dapat menggabungkan dua video atau lebih dalam satu hasil video secara paralel. Ini memungkinkan video-video tersebut berjalan bersamaan, membuka peluang kreatif yang lebih luas.

• AI Image: Salah satu fitur inovatif Filmora adalah AI Image, yang memungkinkan Anda membuat gambar hanya dengan memberikan deskripsi kepada AI. Ini mirip dengan konsep DALL-E atau Mijourney yang menggabungkan kreativitas manusia dengan kecerdasan buatan.

• AI Copywriting: Filmora juga menawarkan AI Copywriting, yang membantu Anda membuat judul atau caption untuk video dengan bantuan kecerdasan buatan. Ini dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pembuatan konten.

• Instant Mode: Fitur Instant Mode memungkinkan Anda dengan cepat menghasilkan video menarik dengan menggunakan template tematik yang telah disiapkan. Anda hanya perlu memasukkan beberapa video atau foto, dan sisanya akan sesuai dengan template yang dipilih.

• Audio Synchronization: Proses sinkronisasi audio dan video yang direkam terpisah bisa menjadi rumit. Filmora menggunakan kecerdasan buatan untuk mengenali grafik suara dan menyelaraskan secara otomatis, menghemat waktu dan usaha Anda.

Kompatibilitas

Windows, Mac

Harga

• Uji coba gratis selamanya.

• Biaya berlangganan: IDR 310,000/Tiga Bulan, IDR 596,000/tahun.

• Versi perpetual: IDR 1,099,000.

2. Blender

Dalam dunia editing video, kebutuhan untuk menciptakan animasi yang mengesankan semakin meningkat. Di sinilah Blender hadir sebagai alternatif unggul. Menyajikan sejumlah fitur kreatif dan fleksibilitas yang luar biasa, Blender mempersembahkan sejumlah kelebihan yang layak diperhatikan, namun tak luput dari beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan.

Kelebihan

• Antarmuka yang Dapat Disesuaikan: Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan antarmuka pengguna agar sesuai dengan preferensi mereka, membuatnya lebih mudah untuk menavigasi perangkat lunak dan mengakses alat yang mereka butuhkan.

• Mendukung semua jenis VFX: Perangkat lunak ini mendukung berbagai efek visual, termasuk pengomposisian 2D dan 3D, animasi, dan grafik gerak, memberikan pengguna fleksibilitas dan kontrol lebih besar atas pembuatan konten video mereka.