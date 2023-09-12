Edan! Samsung akan Sematkan Prosesor ke RAM

SAMSUNG melakukan gebrakan dalam industri teknologi. Kali ini raksasa teknologi asal Korea Selatan itu akan berencana untuk menghadirkan terobosan baru dalam bidang pemrosesan-dalam-memori (PIM) dan pemrosesan-dekat-memori (PNM). Bagaimana caranya?

Teknologi tersebut nantinya akan hadir sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja dan menurunkan biaya menjalankan beban kerja AI. Samsung menjuluki teknologi bukti konsep terbaru yang diluncurkannya di Hot Chips 2023 tersebut sebagai CXL-PNM.

Ini merupakan kartu 512GB dengan bandwidth hingga 1,1TB/dtk. Teknologi itu diklaim akan membantu mengatasi salah satu penyerap biaya dan energi terbesar dalam komputasi AI, yaitu pergerakan data antara lokasi penyimpanan dan memori pada mesin komputasi.

Sebagaimana dilansir dari Techradar, Selasa (12/9/2023), pengujian yang dilakukan Samsung menunjukkan bahwa perangkat ini 2,9 kali lebih hemat energi dibandingkan satu A-GPU, dengan delapan cluster CXL-PNM yang 4,4 kali lebih hemat energi dibandingkan delapan A-GPU.

Hal ini merupakan tambahan dari peralatan yang dilengkapi dengan kartu yang mengeluarkan CO2 2,8 kali lebih sedikit, dan meningkatkan efisiensi pengoperasian dan efisiensi lingkungan 4,3 kali lebih tinggi.

Terobosan Samsung satu ini bergantung pada teknologi Compute Express Link (CXL), yang merupakan standar terbuka untuk antarmuka prosesor-ke-perangkat dan prosesor-ke-memori berkecepatan tinggi yang membuka jalan bagi penggunaan memori dan akselerator dengan prosesor secara lebih efisien.

Perusahaan yakin kartu ini dapat memindahkan beban kerja ke modul PIM atau PNM, yang juga dieksplorasi dalam LPDDR-PIM. Ini akan menghemat biaya dan konsumsi daya, serta memperpanjang masa pakai baterai di perangkat dengan mencegah penyediaan memori yang berlebihan untuk bandwidth.

LPDDR-PIM Samsung meningkatkan kinerja sebesar 4,5 kali lipat dibandingkan pemrosesan dalam DRAM dan mengurangi penggunaan energi dengan menggunakan modul PIM. Meskipun bandwidth internal hanya mencapai 102,4GB/s, namun tetap melakukan komputasi pada modul memori dan tidak perlu mengirimkan data kembali ke CPU.