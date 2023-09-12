4 Fakta Menarik Jelang Launching iPhone 15 Series yang Tidak Boleh Dilewatkan!

JELANG peluncuran iPhone 15 pada Rabu, (13/9/2023) pukul 00.00 WIB, terdapat sejumlah fakta menarik yang tidak boleh Apple Fanboy dan Fangirl lewatkan.

Fakta-fakta ini menjadi hal yang wajib untuk diketahui dini hari nanti. Lantas ada apa saja? Berikut empat fakta menarik yang telah dirangkum oleh Okezone.

1. Diluncurkan malam ini

Apple akan meluncur smartphone terbaru iPhone 15 dalam acara bertajuk "Wonderlust" yang digelar pada Selasa, 12 September 2023 waktu Amerika Serikat atau Rabu (13/9/2023) pukul 00.00 WIB.

Acara peluncuran bisa disaksikan secara langsung di kanal YouTube Apple. Dalam acara ini, setidaknya ada empat model iPhone yakni iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max.

2. Dilakukan bersamaan dengan peluncuran perangkat Apple lainnya

Selain jajaran iPhone 15, Apple juga akan menghadirkan perangkat lain yakni Apple Watch 9 dan juga perangkat pengisian baterai MagSafe versi terbaru. Hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh perusahaan.

Meskipun secara spesifikasi masih sebatas rumor, Apple Watch sendiri digadang-gadang akan menampilkan peningkatan kinerja dibanding generasi pendahulunya dan memperkenalkan casing baru.

Sementara perangkat MagSafe versi baru disebut akan support USB-C serta dapat memberikan waktu pemakaian perangkat lebih lama dari biasanya dan bisa digunakan untuk pengisian daya beberapa perangkat sekaligus.