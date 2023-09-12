Siapa Bilang Boros, Ini Tips Menghemat Baterai iPhone

JAKARTA - Cara menghemat baterai iPhone sangat menarik untuk disimak. Pasalnya, smartphone keluaran Apple itu sering dikenal dengan konsumsi dayanya yang begitu boros.

Bagi Anda pengguna iPhone, penting untuk mengetahui bagaimana cara menghemat massa pakai baterai. Walaupun tidak sepenuhnya bisa menghapus predikat boros baterai, setidaknya cara ini bisa dicoba.

Cara menghemat baterai iPhone cukup mudah. Berikut langkah-langkah yang dapat Anda coba.

1. Aktifkan Dark Mode

Memanfaatkan dark mode atau mode gelap dan menggunakan wallpaper gelap akan memperpanjang masa pakai baterai iPhone. Untuk mengaktifkannya, buka Pengaturan > Tampilan & Kecerahan > Pilih Gelap.

2. Matikan Always-on Display

Always-on Display di iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max dapat menghabiskan banyak baterai, dan mematikannya dapat meningkatkan waktu penggunaan perangkat.

Untuk mematikan Always-on Display di iPhone 14 Pro dan Pro Max, buka menu Pengaturan > Tampilan & Kecerahan > Geser tombol Always-On ke Off atau kondisi mati.

3. Kurangi Kecerahan layar

Semakin cerah layarnya, semakin cepat baterai perangkat akan terkuras. Untuk meningkatkan masa pakai baterai iPhone, kurangi kecerahan iPhone dari Pusat Kontrol dan seret penggeser kecerahan ke bawah.

4. Matikan lokasi untuk aplikasi yang tidak perlu

Akses lokasi untuk aplikasi pihak ketiga atau layanan Apple bisa menguras baterai. Salah satu solusinya adalah mematikan akses lokasi sepenuhnya. Buka Pengaturan iPhone > Privasi > Layanan Lokasi dan matikan sakelar untuk Layanan Lokasi.