Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Sebab Apple Masih Gandeng Qualcomm di iPhone Hingga 2026

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |13:00 WIB
Ini Sebab Apple Masih Gandeng Qualcomm di iPhone Hingga 2026
Apple masih gandeng Qualcomm di iPhone Hingga 2026 (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Apple masih menggandeng Qualcomm di perangkat iPhone hingga 2026. Meskipun Apple telah mengembangkan chipsetnya sendiri setelah tidak bergantung lagi dengan Intel, namun Apple masih belum bisa menyeimbangkan dengan radio 5G.

Qualcomm yang merupakan perusahaan semikonduktor dan perangkat lunak untuk berbagai teknologi seperti ponsel pintar, jam tangan, WiFi, dan perangkat lainnya dilaporkan akan terus menyuplai modem smartphone 5G untuk iPhone hingga tahun 2026.

Apple sejak lama berniat untuk bisa membuat modemnya sendiri dan membawa lebih banyak rantai pasokan iPhone ke dalam negeri. Atas kegigihannya, perusahaan tersebut membeli bisnis modem seluler intel senilai 1 juta dolar AS yang setara dengan Rp15 miliar pada empat tahun lalu. Dengan mengakuisisi bisnis tersebut, Apple berhasil mendapatkan hak paten dan staf berpengalaman dalam proses pengembangan chipsetnya.

Namun, seperti yang tercatat oleh The Wall Stree Journal, rencana Apple dalam memproduksi modem ponsel pintarnya sendiri dalam skala yang besar masih belum terwujud. Apple masih harus bergantung dengan Qualcomm untuk memenuhi kebutuhan dalam produk iPhone nya hingga tahun 2026.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
iPhone 15 5G Qualcomm Apple iPhone
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/57/3053687/iphone_16-wnKf_large.jpg
iPhone 16 Dikabarkan Bakal Meluncur pada 10 September 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/57/3027762/ipone_di_china-cOnp_large.jpg
Jor-joran Banting Harga, Penjualan iPhone Melonjak 40% di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/57/3017609/cara-aktifkan-fitur-perlindungan-perangkat-yang-dicuri-di-iphone-42gWowSa6K.jpg
Cara Aktifkan Fitur Perlindungan Perangkat yang Dicuri di iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/57/3010826/apple-D7eE_large.jpg
IPhone 17 Slim Dikabarkan Akan Lebih Mahal Daripada iPhone 17 Pro Max
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/57/3005363/apple-XL6R_large.jpg
IPhone 17 Slim Dikabarkan Akan Gantikan iPhone 17 Plus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/57/2999607/iphone-sgdk_large.jpg
Militer Korsel Pertimbangkan Larangan Total Penggunaan iPhone, Ini Alasannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement