Ini Sebab Apple Masih Gandeng Qualcomm di iPhone Hingga 2026

JAKARTA – Apple masih menggandeng Qualcomm di perangkat iPhone hingga 2026. Meskipun Apple telah mengembangkan chipsetnya sendiri setelah tidak bergantung lagi dengan Intel, namun Apple masih belum bisa menyeimbangkan dengan radio 5G.

Qualcomm yang merupakan perusahaan semikonduktor dan perangkat lunak untuk berbagai teknologi seperti ponsel pintar, jam tangan, WiFi, dan perangkat lainnya dilaporkan akan terus menyuplai modem smartphone 5G untuk iPhone hingga tahun 2026.

Apple sejak lama berniat untuk bisa membuat modemnya sendiri dan membawa lebih banyak rantai pasokan iPhone ke dalam negeri. Atas kegigihannya, perusahaan tersebut membeli bisnis modem seluler intel senilai 1 juta dolar AS yang setara dengan Rp15 miliar pada empat tahun lalu. Dengan mengakuisisi bisnis tersebut, Apple berhasil mendapatkan hak paten dan staf berpengalaman dalam proses pengembangan chipsetnya.

Namun, seperti yang tercatat oleh The Wall Stree Journal, rencana Apple dalam memproduksi modem ponsel pintarnya sendiri dalam skala yang besar masih belum terwujud. Apple masih harus bergantung dengan Qualcomm untuk memenuhi kebutuhan dalam produk iPhone nya hingga tahun 2026.