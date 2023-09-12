Jelang Peluncuran iPhone 15, Apple akan Hentikan Produksi iPhone Mini?

APPLE dikabarkan akan menghentikan produksi iPhone mini jelang peluncuran iPhone 15. Keputusan ini diambil lantaran ponsel mungil tersebut dianggap sepi peminat.

Sebelumnya varian iPhone mini muncul pada seri iPhone 12 pada tahun 2020. Kemunculannya sempat menjadi 'obat kangen' lantaran ukurannya yang mengikuti iPhone 4.

Meski sempat menarik perhatian, namun penjualan iPhone 12 mini tidak seperti varian lainnya. Apple pun berusaha memperbaiki segala kekurangannya di iPhone 13 mini di tahun berikutnya.

Sayangnya hal itu seolah jalan di tempat. Lagi-lagi penjualan varian iPhone 13 mini terbilang cukup anjlok. Alhasil Apple tidak melanjutkan varian iPhone mini di seri ke-14.

Kini jelang peluncuran iPhone 15 pada Rabu dini hari nanti, analis Apple sekaligus wartawan Bloomberg, Mark Gurman mengatakan Apple akan menghentikan varian iPhone mini.

Dikutip dari Gizmochina, Selasa (12/9/2023), Apple berusaha menghabiskan stok iPhone 13 yang ada di Amerika Serikat yang sudah mulai menipis. Bahkan sejumlah seri lainnya kemungkian akan ludes dalam 6-8 minggu ke depan usai peluncuran iPhone 15.