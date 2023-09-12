Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Hewan Laut Dalam yang Jadi Inspirasi Tokoh Kartun Terkenal

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |07:35 WIB
5 Hewan Laut Dalam yang Jadi Inspirasi Tokoh Kartun Terkenal
Cephalopoda biru yang menjadi inspirasi tokoh kartun Squidward (Foto: Istimewa)
SEJUMLAH kreator tokoh kartun ternyata banyak mengambil inspirasi tokoh ciptaan mereka dari banyak hewan di dunia. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terinspirasi oleh hewan laut dalam yang jarang diketahui banyak orang. 

Dengan wujudnya yang aneh dan menyeramkan seperti monster, sejumlah kreator ini mampu menyulap sejumlah hewan bawah laut menjadi tokoh kartun lucu dan dikenal banyak orang.

Dilansir dari Daily Mail, Selasa (12/9/2023), berikut lima hewan laut dalam yang menjadi inspirasi tokoh kartun ternama.

1. Atlantic Stargazer


Dengan mata melotot dan ekspresi seakan memendam sedihan, makhluk bernama Atlantic Stargazer ini sangat mirip dengan karakter ikonik The Simpsons. Ikan ini hidup dengan mengubur dan bersembunyi di bawah pasir.

Mereka berburu pada malam hari dengan cara mengintai ikan kecil, kepiting, dan krustasea. Stargazer sering menggunakan racun untuk membunuh mangsanya.

2. Anemon oranye


Anemon oranye yang ditemukan oleh nelayan bernama Roman Fedorsov tampak mirip dengn karakter Kenny McCormick. Ia pun membagikan tangkapannya itu di media sosial dan sempat viral.

Hewan karnivora dan akuatik ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di satu tempat, menunggu plankton, ikan, dan bahkan kepiting melintasi jalur mereka. Ketika ada kesempatan, anemon akan menembakkan filamen yang akan melumpuhkan mangsanya.

3. Cephalopoda


Seekor Cephalopoda berwarna biru yang kuar biasa berhasil diabadikan oleh fotografer, Jonathon Gordon di Karibia pada tahun 2015. Yang menarik adalah gurita tersebut mirip sekali dengan Squidward di kartun Spongebob.

Makhluk berkaki delapan ini tampak mirip dengan Squidward dengan hidungnya yang besar. Ia terlihat berubah dari keadaan tersamar menjadi warna biru kehijauan saat ia bergerak perlahan melintasi dasar laut.

Halaman:
1 2
      
