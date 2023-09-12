Ini Cara Menukarkan Gift Live TikTok, Mudah dan Gak Ribet!

JAKARTA - Cara menukarkan gift live TikTok sangat menarik untuk diulas. Bukan tanpa alasan, mengingat gift live TikTok bisa ditukarkan menjadi pundi-pundi rupiah.

Seperti diketahui, gift merupakan saweran yang diberikan penonton kepada kreator atau host saat mereka live streaming. Gift biasanya didapat ketika kreator menyajikan siaran yang menarik.

Bagi yang belum tahu, cara menukarkan gift live TikTok menjadi uang bisa dilakukan dengan beberapa langkah mudah. Lantas bagaimana caranya? Berikut paparannya, melansir berbagai sumber, Selasa (12/9/2023).

- Pertama, login ke akun TikTok;

- Setelah itu masuk ke bagian Setting pada menu Setelan TikTok;

- Klik menu Balance dan pilih bagian Live gifts;