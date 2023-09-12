Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Cara Menukarkan Gift Live TikTok, Mudah dan Gak Ribet!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |16:53 WIB
Ini Cara Menukarkan Gift Live TikTok, Mudah dan Gak Ribet!
Cara menukarkan gift TikTok Live (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Cara menukarkan gift live TikTok sangat menarik untuk diulas. Bukan tanpa alasan, mengingat gift live TikTok bisa ditukarkan menjadi pundi-pundi rupiah.

Seperti diketahui, gift merupakan saweran yang diberikan penonton kepada kreator atau host saat mereka live streaming. Gift biasanya didapat ketika kreator menyajikan siaran yang menarik.

Bagi yang belum tahu, cara menukarkan gift live TikTok menjadi uang bisa dilakukan dengan beberapa langkah mudah. Lantas bagaimana caranya? Berikut paparannya, melansir berbagai sumber, Selasa (12/9/2023).

- Pertama, login ke akun TikTok;

- Setelah itu masuk ke bagian Setting pada menu Setelan TikTok;

- Klik menu Balance dan pilih bagian Live gifts;

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/16/3174569/tiktok-ucp3_large.jpg
TikTok Kirim Data Dugaan Aliran Dana Judol, Komdigi Cabut Status Pembekuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/16/3172912/tiktok-b90s_large.jpg
TikTok Dijual ke AS, ByteDance Disebut Tetap Punya Peran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/16/3171415/tiktok-fhwz_large.jpg
Trump Klaim Xi Jinping Capai Kesepakatan TikTok di AS, Kontrol Penuh Algoritma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/57/3165036/tiktok-yTp6_large.jpg
Heboh TikTok Bisa Diakses Kembali di India Setelah 5 Tahun Diblokir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/57/3163455/tiktok-yUa5_large.jpg
TikTok Perbarui Pedoman Komunitas, Termasuk Aturan saat Live
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/57/3151017/tiktok-rWOB_large.jpg
TikTok Uji Fitur Baru Mirip Saluran Siaran Instagram
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement