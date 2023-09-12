Cara Mengatasi Yandex Menolak Terhubung

JAKARTA - Ternyata ada beberapa cara mengatasi Yandex menolak terhubung, yang tidak jarang bikin kita jengkel bukan kepalang.

Saat ini mesin pencarian sudah menjadi salah satu alat terpenting yang sudah pasti digunakan oleh miliaran manusia di seluruh dunia.

Umumnya kita akan menggunakan mesin pencari Google, untuk mengawali aktivitas berselancar di internet. Ada berbagai macam informasi yang dapat Anda kulik.

Kini bahkan terdapat berbagai mesin pencari seperti Yandex. Mesin pencari ini sangat populer di Rusia. Sementara di negara non Rusia masih belum begitu populer.

Masalah baru muncul dalam menggunakan pemutaran video di aplikasi yandex browser. Beberapa pengguna hanya bisa membaca nmcorp.video refused to connect.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (12/9/2023), berikut Okezone merangkum cara mengatasi Yandex menolak terhubung untuk dapat diketahui bersama.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya:

5. Pastikan Koneksi Internet Stabil

Pertama-tama, pastikan bahwa koneksi internet Anda tidak bermasalah atau berfungsi dengan baik dan stabil. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan melakukan restart router Anda atau hubungi penyedia layanan internet.

4. Hapus Cache Aplikasi

Jangan lupa rutin membersihkan cache aplikasi Yandex untuk meningkatkan kinerjanya. Anda dapat melakukannya melalui pengaturan aplikasi di perangkat yang digunakan.