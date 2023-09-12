Dengan Uang 6 juta Dapat iPhone Apa?

JAKARTA - Pasti masih banyak masyarakat yang bertanya dengan uang 6 juta dapat iPhone apa? Karena ponsel canggih iPhone memang masih sangat dicari-cari khususnya anak muda.

Ponsel atau kini disebut dengan smartphone memang menjadi barang yang sangat penting bagi kebanyakan orang. Fungsinya tidak sekedar menjadi media komunikasi namun sekaligus untuk menunjang profesi.

Terlebih saat ini, ada berbagai merk smartphone yang mengeluarkan berbagai tipe dan harga untuk dapat menunjang berbagai kebutuhan tersebut.

Salah satunya iPhone hingga kini, iPhone masih digemari oleh pendukung fanatiknya karena ada berbagai spesifikasi unggulan yang ditawarkannya termasuk desainnya yang dinilai estetik.

Meskipun dikenal berharga tinggi namun iPhone ternyata juga punya beberapa tipe dan kapasitas yang sesuai dengan kemampuan. Kini iPhone masih memiliki tipe dengan harga mulai dari Rp6 jutaan.