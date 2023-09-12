Gaji SEO Specialist Tahun 2023, Anda Berminat?

JAKARTA – Berapakah gaji SEO Specialist di tahun 2023? Gaji SEO Specialist kini menjadi topik yang sering dibahas oleh para peminat digital marketing. Di samping karier yang menjanjikan di tahun 2023 mendatang, menjadi seorang SEO Specialist juga dapat membuka berbagai peluang baru.

Seorang Spesialis SEO adalah mereka yang bekerja untuk meningkatkan posisi situs web dalam hasil pencarian mesin pencari seperti Google. Tugas utama mereka adalah meneliti dan mendapatkan kata kunci yang sesuai untuk meningkatkan visibilitas dan traffic sebuah situs web.

Sebelum mengetahui gaji seorang SEO Specialist, maka Anda perlu mengetahui job description SEO Specialist. Berikut ini adalah pekerjaannya:

• Melakukan audit SEO

• Melakukan riset kata kunci

• Mengoptimalkan konten dan struktur situs

• Mengelola backlink

• Memonitor performa website dengan melalui tools SEO

• Membuat report serta memberi rekomendasi perbaikan

Lalu, berapa gaji yang akan didapatkan seorang SEO Specialist di tahun 2023?

SEO Specialist Tingkat Pemula

Untuk fresh graduate atau pemula, gaji SEO Specialist sekitar UMR atau kurang dari itu karena tergolong entry level. Entry level membutuhkan pengalaman 1 - 2 tahun. Pada level ini, tugas Anda adalah riset kata kunci, audit website, SEO on-page, dan memiliki pemahaman tentang tools SEO.

Perkiraan paling umum untuk gaji seorang Spesialis SEO pemula adalah Rp5.000.000 - Rp6.000.000 per bulan. Angka ini cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya pengalaman Anda.

SEO Specialist Tingkat Menengah

Gaji Spesialis SEO tingkat ini membutuhkan 2 - 5 tahun pengalaman kerja. Pada level ini, anda diperkirakan akan bekerja lebih mandiri dengan berbagai alat SEO, serta mengimplementasikan dan memonitor strategi SEO. Perkiraan paling umum untuk gaji Spesialis SEO tingkat menengah berkisar antara Rp6.000.000 - Rp8.000.000 per bulan.

SEO Specialist Tingkat Senior

Tingkat senior membutuhkan pengalaman 5 - 8 tahun di bidang SEO. Pada level ini, Anda harus memiliki pengetahuan SEO yang lebih maju, mendorong strategi SEO untuk perusahaan, dan melaporkan kinerja SEO kepada klien. Anda juga dapat mengelola tim dengan jabatan seperti Kepala SEO. Gaji SEO Specialist untuk level senior diperkirakan antara Rp8.000.000 - Rp10.000.000 per bulan, tidak termasuk bonus kinerja dari perusahaan.