HOME OTOTEKNO TECHNO

Meta Diam-diam Kembangkan AI Super Canggih

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |12:05 WIB
Meta Diam-diam Kembangkan AI Super Canggih
Meta kembangkan AI super canggih (Foto: Reuters)
A
A
A

META dikabarkan tengah mengambangkan kecerdasan buatan (AI) yang siap menyaingi OpenAI dan Google. Mereka diklaim akan menciptakan AI super canggih yang siap menyaingi kompetitor lainnya.

Dalam laporan The Wall Street Journal, Selasa (12/9/2023), Meta diam-diam mengembangkan model AI baru yang canggih dan dirancang untuk menyaingi OpenAI GPT-4, salah satunya dengan Model Bahasa Besar (LLM) yang memungkinan AI berbicara seperti manusia.

Meski tidak banyak yang dibocorkan, namun WSJ menyebut jika AI tersebut dirancang untuk membantu perusahaan membangun layanan yang menghasilkan teks, analisis, dan masih banyak lagi.

Sebelumnya ini bukan kali pertama Meta terjun ke pengembangan AI. Mereka sempat meluncurkan LLAMA-2, beberapa bulan lalu, dan terbukti digemari oleh pengguna.

Masih dalam sumber yang sama, Meta disebut cukup percaya diri jika AI terbaru mereka ini akan lebih canggih dan lebih kuat ketimbang LLAMA-2. 

Model baru yang sedang dikembangkan oleh Meta itu dikabarkan hadir karena permintaan Mark Zuckerberg. CEO Meta itu pun meminta tim AI Meta untuk melakukan uji coba AI baru tersebut pada tahun 2024.

