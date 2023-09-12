7 Hal Penting Agar Motor yang Diparkir Lama Tidak Rusak

JAKARTA – Beberapa orang memiliki sepeda motor yang biasanya terparkir dalam waktu cukup lama, lantas seperti apa perawatannya?

Seperti diketahui kondisi ini sebenarnya tidak baik dan dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa komponen motor.

Oleh sebab itu, setiap pemilik kendaraan wajib mempersiapkan dan memperhatikan beberapa hal, agar kondisi kendaraan tetap dalam keadaan prima.

Berikut hal yang perlu diperhatikan seperti dibagikan Wahana Honda.

1. Apabila motor jarang dipakai usahakan setiap hari dihidupkan (warm up), setidaknya pagi hari antara 5-10 menit. Tujuannya agar baterai terisi (charged) dan oli mesin bersirkulasi.

2. Usahakan menggunakan main stand (standar 2) untuk menjaga keawetan ban dan menjaga bentuk ban agar tetap sempurna. Ini juga untuk menjaga kestabilan shock yang cenderung terbebani di sebelah kiri.

3. Bahan bakar di dalam tangki usahakan secukupnya saja, untuk menghindari bensin terlalu lama mengendap karena akan mengurangi kualitas bahan bakar.

4. Apabila motor tidak digunakan dalam waktu yang lama, disarankan lepas terminal negatif (kabel warna hitam) pada baterai atau aki.