JAKARTA- Daftar kode cheat The Sims 4 Bahasa Indonesia sangat penting bagi para gamers Tanah Air.

The Sims 4 yang dikembangkan Maxis Software ini menghadirkan simulasi kehidupan yang unik sehingga tetap dimainkan para gamer hingga sekarang. Game ini bisa disebut salah satu game PC ringan yang masih bisa dimainkan walaupun secara offline.

Para gamer bisa melakukan banyak hal dalam game ini. Namun tentu saja lebih merepotkan jika dilakukan secara manual. Gamers harus menghabiskan waktu yang sangat panjang untuk membangun banyak detail seperti karakter, status sosial, rumah, pekerjaan dan lain sebagainya.

Sehingga para gamer masih membutuhkan fitur cheat The Sims 4 demi menambah variasi bermain bagi para gamer. Gamer bisa memanfaatkan kode cheat agar permainan tidak terlalu berat.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (12/9/2023), berikut adalah kode cheat The Sims 4 Bahasa Indonesia bagi kalian yang tidak sanggup hafalkan semuanya.

CHEAT THE SIMS 4: MONEY (UANG)

kaching atau rosebud: memberikan uang $1000 simoleons

motherlode: memberikan uang $50000 simoleons

FreeRealEstate [on|off]: agar bisa membeli rumah dengan biaya $0 alias gratis

households.autopay_bills: otomatis membayar tagihan

households.force_bills_due: mencegah tagihan datang

sims.modify_funds +[enter amount]: menambah jumlah uang dengan jumlah yang terserah kita

stats.fill_commodities_household: cara lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

Money [number]: merubah jumlah uang pada rumah

BUILD MODE & SHORTCUT

bb.moveobjects: dapat memindahkan/menumpuk objek yang tak mungkin dipindah

bb.enablefreebuild: membangun bangunan yang tidak bisa diedit, seperti Hospital, Police Station, dan Science lab.

bb.showhiddenobjects: memunculkan objek yang disembunyikan dari build/buy objek.

bb.ignoregameplayunlocksentitlement: membuka kunci pada objek yang tidak bisa dibuka sebelum mendapatkan kenaikan pangkat karir tertentu.

Shift+[: memperbesar objek

Shift+]: memperkecil objek

T: mengubah posisi kamera dari atas rumah

Ctrl Z: Undo

Ctrl Y: Redo

B: membuat tembok

A-S-W-D: nafigasi kiri-bawah-atas-kanan

E: Eyedrop/clone objek

R: Design tool/ merubah warna pada objek yang sudah diletakkan dalam rumah

Y: merubah/merotate keseluruhan rumah (sekaligus tumbuhan dan pagernya)

U: merubah/merotate bangunan rumah (tanpa tumbuhan dan pagar)

G: menampilkan/menyembunyikan garis kotak-kotak samar yang untuk membantu peletakan objek di lantai

K: Sledgehammer/menghapus objek

L: mengganti siang malam pagi sore

Klik objek+ALT