Connor McGregor Ledek Juara UFC Baru, Gegara Kendarai Mobil Murah

JAKARTA - Legenda UFC, Connor McGregor meledek juara UFC kelas menengah baru, Sean Kirkland, karena punya mobil murah untuk seorang juara dunia.

Ledekan itu datang seusai Sean Strickland berhasil mengalahkan atlet UFC dari Selandia Baru, Israel Adesanya dalam pertandingan UFC 293, Minggu (10/9/2023) kemarin.

Seusai pertandingan, Sean Strickland mengaku tidak punya ekspektasi banyak ketika berhasil menjadi juara baru. Dia mengatakan dirinya hanyalah orang biasa yang tidak akan terpengaruh oleh popularitas dan uang yang dia dapat setelah jadi juara UFC.

"Saya hanya orang biasa seperti kalian. Juara UFC macam apa yang setiap hari mengemudikan mobil Hyundai Accent," ujar Sean Strickland ketika diwawancara oleh UFC .

"Harganya cuma USD16.000 (Rp245 juta)," sambungnya lagi.

Pernyataan itu yang membuat Conor McGregor tertarik untuk meledeknya.

Dia mengatakan Sean Strickland tidak akan kuat jika hadiah uang dari kemenangannya melawan Israel Adesanya diterima.

Belum lagi berbagai tawaran dari pihak-pihak lain yang umumnya akan datang ke semua juara UFC.

"Saya kasih waktu sebulan, dia pasti bakal jual itu mobil, hahahaha," tulis Conor McGregor di akun X.