HOME OTOTEKNO TECHNO

Perbandingan Bobot dan Dimensi Seri iPhone 15 dengan iPhone Sebelumnya

Senin, 11 September 2023 |20:06 WIB
Pebandingan desain iPhone 15 (Foto: Mac Rumors)
A
A
A

JAKARTA – Menuju perilisan seri iPhone terbaru pada Apple Event 2023, ada perbandingan yang bisa menjadi keunggulan bagi iPhone 15 dari iPhone lain yang lebih dulu diluncurkan. Meski terlihat tak jauh berbeda, Apple tetap saja bisa membuat masyarakat tertarik dengan produk baru yang akan dirilisnya nanti.

iPhone biasanya akan memberikan ciri khas warna yang berbeda pada seri iPhone yang bisa menjadi pembeda iPhone terbaru dengan yang sebelumnya. Tak hanya itu, ukuran kamera yang berbeda di tiap seri ini juga menunjukkan kualitas yang berbeda dan menjadi keunggulan bagi tiap seri. Kali ini Okezone Techno akan mengupas bobot dan dimensi seri terbaru iPhone 15 dibandingkan dengan iPhone pendahulunya sebagai berikut.

Mengutip dari Mac Rumors, Senin (11/9/2023), ini informasi yang telah diperoleh untuk bobot dan dimensi dari iPhone 15, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 vs iPhone 14

iPhone 15 akan memiliki ketebalan yang hampir sama dengan model tahun lalu serta panjang dan lebar yang sama. Menurut sumber, iPhone 15 akan memiliki sasis aluminium 6013 T6 yang sama dengan iPhone 14. Mengingat tidak ada perubahan material yang signifikan dan tidak ada perubahan struktural yang signifikan, mudah untuk melihat mengapa berat iPhone 15 biasa sebanding dengan iPhone 14.

Dimensi dan berat iPhone 15

Ketebalan: 7.8mm
Panjang: 147.6mm
Lebar: 71.6mm
Berat: 171 gram

Dimensi dan berat iPhone 14:

Ketebalan: 7.8mm
Panjang: 146.7mm
Lebar: 71.5mm
Berat: 172 gram

Telusuri berita ototekno lainnya
