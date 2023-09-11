Ini Daftar HP Samsung yang Dapat Pembaruan One UI 6.0

JAKARTA - Berikut daftar HP Samsung yang mendapatkan pembaruan One UI 6.0 berbasis Android 14 yang serga diluncurkan. Meski belum ada tanggal pastinya, namun dikabarkan acara peluncuran akan diadakan dalam waktu dekat.

Sebagaimana dilansir dari Android Authority, Senin (11/9/2023), diperkirakan versi stabil One UI 6.0 akan dirilis pada bulan Oktober mendatang. Kemungkinan akan dimulai dengan seri Galaxy S23.

Secara bertahap, One UI disebut akan diterapkan ke seluruh jajaran Samsung lainnya. Berikut ini adalah daftar HP Samsung yang akan mendapat pembaruan One UI 6.0.

- Galaxy S23

- Galaxy S23 Plus

- Galaxy S23 Ultra

- Galaxy S22

- Galaxy S22 Plus

- Galaxy S22 Ultra

- Galaxy S21

- Galaxy S21 Plus

- Galaxy S21 Ultra

- Galaxy S21 FE

- Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5

- Galaxy Z Fold 4 / Galaxy Z Flip 4

- Galaxy Z Fold 3 /Galaxy Z Flip 3

- Galaxy A73

- Galaxy A72

- Galaxy A54

- Galaxy A53

- Galaxy A52 series:

- Galaxy A52 5G

- Galaxy A52s

- Galaxy A34

- Galaxy A33

- Galaxy A24

- Galaxy A23

- Galaxy A14

- Galaxy A13

- Galaxy A04s

- Galaxy Tab S9

- Galaxy Tab S9 Plus

- Galaxy Tab S9 Ultra

- Galaxy Tab S8

- Galaxy Tab S8 Plus

- Galaxy Tab S8 Ultra

- Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S7 dan Galaxy Tab S7 Plus tidak lolos karena diumumkan dengan Android 10 dan telah menerima peningkatan tiga generasi hingga Android 13. Janji pembaruan Android empat generasi Samsung diumumkan setelah peluncurannya dan karenanya, tidak dapat diterapkan.