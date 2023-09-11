Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

3 Cara Memperbaiki iPhone Stuck di Logo Apple, Gampang Banget!

Redaksi , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |16:44 WIB
3 Cara Memperbaiki iPhone <i>Stuck</i> di Logo Apple, Gampang Banget!
iPhone Stuck di logo Apple (Foto: Istimewa)
JAKARTA – Pernahkah iPhone Anda stuck pada logo Apple dan tampilan tidak juga berubah ke home screen setelah beberapa menit? Jika Anda pernah mengalami hal tersebut, ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan agar iPhone dapat kembali bekerja.

Ada beberapa penyebab yang bisa mengakibatkan iPhone Anda stuck pada logo Apple saja. Biasanya ada sistem operasi yang gagal saat proses booting, harus melakukan penginstalan ulang perangkat iOS, ataupun kemungkinan lain adanya kendala pada perangkat keras iPhone.

Simak tiga cara berikut untuk memperbaiki iPhone yang stuck di logo Apple:

1. Force Restart

Lakukanlah force restart berdasarkan jenis perangkat iPhone Anda

- iPhone 8 hingga iPhone terbaru: Tekan dan lepas volume up, tekan dan lepas volume down, tekan dan tahan side button. Lepas side button setelah logo apple muncul di layar iPhone.

- iPhone 7 dan iPhone 7 Plus: Tekan dan tahan tombol Volume Down dan Power Button. Lepas setelah logo Apple tampil di layar iPhone.

- iPhone 6s atau yang lebih lama: Tekan dan tahan tombol Power Button dan Home Button. Lepas setelah logo Apple tampil di layar iPhone.

2. Hubungkan ke iTunes

Jika cara pertama masih gagal, hubungkan perangkat iPhone ke PC yang terinstal iTunes. Lalu jika masih terbaca, Anda bisa lakukan Restore via iTunes. Pada proses ini iPhone akan diinstal ulang dan semua data akan hilang seperti pada pengaturan awal.

Namun jika sebelumnya pernah melakukan Backup, maka setelah proses Restore via iTunes selesai lanjutkan ke proses Restore from Backup

