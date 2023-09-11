Advertisement
Okezone.com
OTOTEKNO TECHNO

Jelang Perilisan iPhone 15, Ini Bocoran Harga dan Spesifikasi Lengkapnya!

Redaksi , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |10:07 WIB
Jelang Perilisan iPhone 15, Ini Bocoran Harga dan Spesifikasi Lengkapnya!
Warna iPhone 15 (Foto: GSM Arena)
JAKARTA – Jelang beberapa jam ke depan iPhone 15 akan segera dirilis. Sejumlah bocoran terkait ponsel keluaran Apple tersebut sudah beredar, termasuk harga dan spesifikasi lengkapnya.

Sebagaimana perusahaan raksasa teknologi, Apple memperbarui ponsel pintar andalannya itu dengan sejumlah fitur yang siap menggoda penggunanya. Dilansir dari situs NewsIn Asia, Senin (11/9/2023), peluncurannya iPhone 15 akan bertajuk "Wanderlust", di Steve Jobs Theatre di Apple Park, California.

Apple diperkirakan akan meluncurkan iPhone 15 Pro dengan layar 6,1 inci dan model iPhone 15 Pro Max dengan layar yang lebih besar yakni 6,7 inci. Selain itu ada juga varian iPhone 15 dan iPhone 15 Plus.

Deretan iPhone 15 juga akan hadir dengan microchip yang telah ditingkatkan, yaitu A17 bionic. Chip ini diharapkan menjadi prosesor 3 nanometer mutakhir yang diproduksi oleh perusahaan Taiwan TSMC. Model Pro akan dibuat dengan bingkai titanium, bukan lagi baja tahan karat.

Diprediksi, iPhone 15 akan memiliki baterai sebesar 3.877mAh, 15 Plus sebesar 4.912 mAh, 15 Pro sebesar 3.650mAh, dan 15 Pro Max (mungkin Ultra) sebesar 4.852 mAh.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Apple juga menghadirkan warna yang berbeda untuk model iPhone biasa dan iPhone Pro. Umumnya, Apple menggunakan warna-warna yang segar dan terang untuk iPhone biasa, dan iPhone Pro mendapatkan warna yang lebih elegan dan tampak dalam. Warna-warna ini juga biasanya sedikit lebih gelap dan tidak terlalu mencolok. 

Berdasarkan laporan dari situs Phone Arena, Senin (11/9/2023) beberapa warna baru pada iPhone 15 dan iPhone 15 Plus akan hadir pada tahun ini seperti hitam (Midnight), hijau muda, kuning, merah muda muda, dan biru muda akan menjadi warna yang tersedia untuk model dasar iPhone 15. 

Di sisi lain, iPhone 15 Pro dan Pro Max kabarnya akan hadir dalam warna abu-abu, hitam, dan perak. Sedangkan warna khas tahun dikabarkan adalah warna biru tua.

