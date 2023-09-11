Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuan Rusia Ciptakan Alat yang Bisa Rekam Lagu dari Mimpi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |17:05 WIB
Ilmuan Rusia Ciptakan Alat yang Bisa Rekam Lagu dari Mimpi
Peneliti ciptakan alat merekam lagu lewat mimpi (Foto: Unsplash)
A
A
A

SEKELOMPOK ilmuan dari startup REMspace yang dijalankan sebagai bagian dari Phase Research Center di Rusia telah menciptakan alat yang bisa merekam lagu dari mimpi. Dengan begitu, pengguna dimungkinkan untuk membawa lagu dari mimpi ke dunia nyata.

Sebagaimana dihimpun dari Science Alert, Senin (11/9/2023), alat tersebut telah mengombinasikan perangkat keras dan lunak yang mampu memecahkan kode melodi yang dimainkan melalui gerakan lengan menjadi rekaman lagu. Dikatakan bahwa ia mengandalkan lucid dream.

Para ilmuan telah bekerja selama beberapa dekade untuk mencoba mendapatkan informasi masuk dan keluar dari otak selama mimpi sadar. Mereka mengklaim alat yang telah mereka ciptakan dapat mengetahui saat penggunanya sedang bermimpi.

Walaupun para pemimpi sadar tetap terkurung oleh hilangnya penggunaan otot secara normal selama tidur, yang berarti tidak mungkin memetik gitar atau mengetuk keyboard secara fisik, orang yang tidur dapat dilatih untuk mencoba dan bergerak saat mereka sedang bermimpi.

"Empat praktisi mimpi sadar dilatih untuk memainkan ritme musik dengan meregangkan otot lengan mereka, yang memiliki sensor elektromiografi (EMG). Kemudian, para relawan diminta untuk menginduksi mimpi sadar dan mengulangi tugas tersebut di bawah observasi polisomnografi di laboratorium," kata ilmuan. 

Relawan dilatih untuk memainkan irama lagu We Will Rock You dari Queen dengan menggunakan gerakan tangan saat mereka masih terjaga, dan tiga dari empat relawan mampu mengirimkan ritme yang sama selama mimpi sadar. Sinyal dan pola ini kemudian dijalankan melalui program perangkat lunak yang dibuat khusus untuk menafsirkan ritme dan menciptakan kembali irama lagu.

