Usai Android, Kini Giliran Perangkat Apple Jadi Target Spyware Berbahaya

AKARTA - Usai mengincar banyak pengguna Android, kini giliran pengguna Apple yang harus waspada akan serangan Spyware. Pasalnya serangan ini dikabarkan telah menyusup ke dalam sistem.

Seorang karyawan organisasi masyarakat sipil Citizen Lab yang berbasis di Washington DC, John Scott-Railton menemukan kerentanan zero-click yang mengirimkan spyware Pegasus. Dia menyebut spyware satu ini dapat menginfeksi sistem iOS terbaru secara otomatis tanpa klik apa pun.

Sebagaimana dihimpun dari Metro, Senin (11/9/2023), Citizen Lab, yang juga aktif menjaga sistem keamanan pemerintah, menjelaskan dalam sebuah postingan blog bahwa korban dapat menjadi sasaran malware tanpa mengklik, mengetuk, atau membuka lampiran apa pun.

"Rantai eksploitasi mampu membahayakan iPhone yang menjalankan iOS versi terbaru (16.6) tanpa interaksi apa pun dari korban. Setelah menemukan kerentanan zero-click, kami memberi tahu Apple dan perusahaan mengucapkan terimakasih karena telah membantu melakukan penyelidikan,” tulis Citizen Lab.