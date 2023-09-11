Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Temukan Postingan Instagram yang Telah Disukai, Benahi Algoritma Instagram

Redaksi , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |18:06 WIB
Cara temukan postingan yang disukai di Instagram (Foto: Istimewa)
JAKARTA – Saat menghabiskan banyak waktu untuk menjelajahi Instagram, pastinya Anda telah memberikan banyak like pada postingan gambar ataupun video yang menarik perhatian. Di lain waktu, Anda mungkin saja ingin melihat postingan yang telah Anda suka, menonton ulang konten yang Anda nikmati, atau bahkan menghapus like pada postingan yang tak sengaja Anda berikan like. Dengan cara ini, Anda dapat melihat kembali postingan yang telah disukai tetapi tidak mengingat siapa akun yang mengunggahnya.

Melihat postingan yang telah disukai ini juga berguna untuk memastikan aplikasi memiliki representasi yang akurat tentang minat Anda, sehingga algoritma rekomendasi akan menyarankan postingan yang ingin Anda lihat. Berikut beberapa hal yang dapat Anda lakukan.

Melihat konten Instagram yang telah disukai

Ponsel:

1. Buka aplikasi Instagram;

2. Klik pada foto profil yang ada di sudut kanan bawah layar untuk membuka halaman profil Anda;

3. Tekan ikon tiga baris yang ada di sudut kanan atas aplikasi dan pilih “Aktifitas Anda”;

4. Pada bagian Interaksi, pilih Suka. Anda akan menemukan postingan yang telah Anda berikan like.

Komputer:

1. Buka Instagram.com di browser, lalu masukkan akun Instagram Anda;

2. Tekan ikon baris tiga di sudut kiri bawah layar dan buka “Aktifitas Anda”;

3. Pada bagian Interaksi, pilih Suka. Anda akan menemukan postingan yang telah Anda berikan like.

Pada menu ini, Anda bisa memfilter untuk mengurutkan postingan terbaru atau terlama disukai sesuai dengan tanggal postingnya. Pada aplikasi di ponsel, Anda juga bisa mengetikkan nama pengguna Instagram mereka jika Anda mengetahuinya atau telah memiliki daftar akun yang Anda tandai.

Ada kalanya Anda tak sengaja memberikan like pada postingan pengguna Instagram lain yang mungkin tidak sesuai dengan ketertarikan Anda. Maka dari itu, jika ingin membenahi algoritma agar sesuai dengan konten seperti apa yang ingin Anda lihat, Anda juga bisa menarik kembali like yang diberikan Berikut cara yang bisa dilakukan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
