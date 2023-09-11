Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kenapa Akun Tiktok Keluar Sendiri? Ini Penyebabnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |10:33 WIB
Kenapa Akun Tiktok Keluar Sendiri? Ini Penyebabnya
Ilustrasi akun Tiktok keluar sendiri (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA penyebab kenapa akun Tiktok keluar sendiri saat Anda tengah menggunakannya.Pasalnya akan terasa tidak nyaman dan sangat menjengkelkan bila menemui akun Tiktok yang error mendadak.

Tentunya ada berbagai kesalahan atau sistem eror pada Tiktok yang membuat para pengguna tidak mengetahuinya.

Berikut ini penyebab akun tiktok keluar sendiri:

1. Ruang Penyimpanan Penuh

Penyebab utama akun tiktok alami error karena ruang penyimpanan penuh. Memori penyimpanan yang mengalami kepenuhan pasti akan menghambat kinerja ponsel dalam memuat suatu aplikasi.

2. Terjadi Bug

Efek besar dari hadirnya bug membuat aplikasi mengalami crash sehingga tidak dapat memuat dan keluar dengan sendirinya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/16/3174569/tiktok-ucp3_large.jpg
TikTok Kirim Data Dugaan Aliran Dana Judol, Komdigi Cabut Status Pembekuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/16/3172912/tiktok-b90s_large.jpg
TikTok Dijual ke AS, ByteDance Disebut Tetap Punya Peran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/16/3171415/tiktok-fhwz_large.jpg
Trump Klaim Xi Jinping Capai Kesepakatan TikTok di AS, Kontrol Penuh Algoritma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/57/3165036/tiktok-yTp6_large.jpg
Heboh TikTok Bisa Diakses Kembali di India Setelah 5 Tahun Diblokir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/57/3163455/tiktok-yUa5_large.jpg
TikTok Perbarui Pedoman Komunitas, Termasuk Aturan saat Live
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/57/3151017/tiktok-rWOB_large.jpg
TikTok Uji Fitur Baru Mirip Saluran Siaran Instagram
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement