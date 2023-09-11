Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral Penjual Cilok Mirip Lionel Messi, Netizen: Aslinya Orang Bandung!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |09:15 WIB
Viral Penjual Cilok Mirip Lionel Messi, Netizen: Aslinya Orang Bandung!
Penjual cilok mirip Lionel Messi (Foto: Tiktok/@lamvorr)
A
A
A

JAGAT maya dihebohkan oleh video penjual cilok yang mirip dengan sosok bintang sepak bola dunia, Lionel Messi. Video itu pun ramai menjadi sorotan warganet di Tanah Air. 

Dalam video TikTok di akun @lamvorr, dia tampak merekam pejual cilok yang mirip Messi itu. Dia tampak sedang melayani pembeli dengan memegang plastik di tangan kirinya dan sendok untuk mengambil cilok di tangan kanan.

Penjual yang tidak disebutkan namanya itu tampak mengenakan topi dan kemeja putih. Sekilas dari ekspresi wajah dan senyumannya memang tampak mirip dengan Lionel Messi.

“Sejak kapan Messi jualan cilok? Asli, beneran mirip ya. Dari Argentina ke sini jualan cilok," kata seorang pria dalam video yang diunggah di akun TikTok @lamvorr, yang diyakini sebagai pemilik asli akun tersebut.

Tak ada ucapan dari pria penjual cilok tersebut, melainkan hanya senyuman sambil beberapa kali menatap ke kamera. Memang pria tersebut terlihat mirip dengan Messi karena juga memiliki kumis dan jenggot.

Hingga berita ini diturunkan video tersebut telah disaksikan lebih dari 647 ribu kali dan mendapatkan komentar sebanyak 2.692. Bahkan, video penjual cilok mirip Messi telah dibagikan sebanyak 2.546 kali dan sebanyak 4.596 orang menyimpan video tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/16/3174569/tiktok-ucp3_large.jpg
TikTok Kirim Data Dugaan Aliran Dana Judol, Komdigi Cabut Status Pembekuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/16/3172912/tiktok-b90s_large.jpg
TikTok Dijual ke AS, ByteDance Disebut Tetap Punya Peran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/16/3171415/tiktok-fhwz_large.jpg
Trump Klaim Xi Jinping Capai Kesepakatan TikTok di AS, Kontrol Penuh Algoritma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/57/3165036/tiktok-yTp6_large.jpg
Heboh TikTok Bisa Diakses Kembali di India Setelah 5 Tahun Diblokir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/57/3163455/tiktok-yUa5_large.jpg
TikTok Perbarui Pedoman Komunitas, Termasuk Aturan saat Live
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/57/3151017/tiktok-rWOB_large.jpg
TikTok Uji Fitur Baru Mirip Saluran Siaran Instagram
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement