Viral Penjual Cilok Mirip Lionel Messi, Netizen: Aslinya Orang Bandung!

JAGAT maya dihebohkan oleh video penjual cilok yang mirip dengan sosok bintang sepak bola dunia, Lionel Messi. Video itu pun ramai menjadi sorotan warganet di Tanah Air.

Dalam video TikTok di akun @lamvorr, dia tampak merekam pejual cilok yang mirip Messi itu. Dia tampak sedang melayani pembeli dengan memegang plastik di tangan kirinya dan sendok untuk mengambil cilok di tangan kanan.

Penjual yang tidak disebutkan namanya itu tampak mengenakan topi dan kemeja putih. Sekilas dari ekspresi wajah dan senyumannya memang tampak mirip dengan Lionel Messi.

“Sejak kapan Messi jualan cilok? Asli, beneran mirip ya. Dari Argentina ke sini jualan cilok," kata seorang pria dalam video yang diunggah di akun TikTok @lamvorr, yang diyakini sebagai pemilik asli akun tersebut.

BACA JUGA: WhatsApp Kembangkan Fitur untuk Pisahkan Pesan Personal dengan Grup

Tak ada ucapan dari pria penjual cilok tersebut, melainkan hanya senyuman sambil beberapa kali menatap ke kamera. Memang pria tersebut terlihat mirip dengan Messi karena juga memiliki kumis dan jenggot.

Hingga berita ini diturunkan video tersebut telah disaksikan lebih dari 647 ribu kali dan mendapatkan komentar sebanyak 2.692. Bahkan, video penjual cilok mirip Messi telah dibagikan sebanyak 2.546 kali dan sebanyak 4.596 orang menyimpan video tersebut.