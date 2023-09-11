Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Kembangkan Fitur untuk Pisahkan Pesan Personal dengan Grup

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |08:35 WIB
WhatsApp Kembangkan Fitur untuk Pisahkan Pesan Personal dengan Grup
WhatsApp (Foto: Istimewa)
A
A
A

WHATSAPP dikabarkan sedang menggarap filter untuk mengelompokan jenis chat yang diterima pengguna. Nantinya hal ini akan memudahkan untuk mencari chat tanpa harus mencarinya secara manual. 

Dilansir dari Android Police, Senin (11//9/2023), awal Juli lalu Meta sedang mencoba filter chat di beranda WhatsApp. Nantinya pengguna akan menemukan kolom pesan belum terbaca, pesan personal, pesan dari WA business, dan seluruh pesan.

Namun kini pada WhatsApp beta Android sejumlah filter tersebut telah diganti namanya. Entah karena dianggap cukup rumit, Meta hanya membaginya kepada pesan dalam grup dan individu.

Uniknya update versi Juli lalu masih belum dihilangkan oleh Meta. Tapi pada WhatsApp beta Android versi 2.23.19.7, pesan personal diubah menjadi kontak, sedangan kan pesan business digantikan oleh Grup.

Belum jelas apakah pesan kolom business hanya akan tersedia pada pengguna yang menggunakan WhatsApp Business saja atau ke semua pengguna.

WhatsApp sendiri belum memberikan tanggal pasti kapan akan segera merilis update tersebut secara umum. Terlepas dari itu pembaruan ini jelas menjadi langkah dari WhatsApp untuk menyangi aplikasi berbagai pesan lainnya seperti Telegram.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/16/3186453/whatsapp-7fRc_large.jpg
Berikut Cara Setting Penyimpanan WhatsApp Agar Memori HP Tak Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485/whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172340/whatsapp-3AlC_large.jpg
Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/57/3164397/whatsapp-SyNB_large.jpg
Apa Fungsi Scheduled Call di Fitur Baru WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/57/3149951/whatsapp-sePV_large.jpg
Dinilai Berisiko Tinggi, DPR AS Larang WhatsApp dari Semua Perangkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145339/status_whatsapp_kini_bisa_dibagikan_pengguna_lain-7Bo0_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement