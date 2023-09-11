WhatsApp Kembangkan Fitur untuk Pisahkan Pesan Personal dengan Grup

WHATSAPP dikabarkan sedang menggarap filter untuk mengelompokan jenis chat yang diterima pengguna. Nantinya hal ini akan memudahkan untuk mencari chat tanpa harus mencarinya secara manual.

Dilansir dari Android Police, Senin (11//9/2023), awal Juli lalu Meta sedang mencoba filter chat di beranda WhatsApp. Nantinya pengguna akan menemukan kolom pesan belum terbaca, pesan personal, pesan dari WA business, dan seluruh pesan.

Namun kini pada WhatsApp beta Android sejumlah filter tersebut telah diganti namanya. Entah karena dianggap cukup rumit, Meta hanya membaginya kepada pesan dalam grup dan individu.

Uniknya update versi Juli lalu masih belum dihilangkan oleh Meta. Tapi pada WhatsApp beta Android versi 2.23.19.7, pesan personal diubah menjadi kontak, sedangan kan pesan business digantikan oleh Grup.

Belum jelas apakah pesan kolom business hanya akan tersedia pada pengguna yang menggunakan WhatsApp Business saja atau ke semua pengguna.

WhatsApp sendiri belum memberikan tanggal pasti kapan akan segera merilis update tersebut secara umum. Terlepas dari itu pembaruan ini jelas menjadi langkah dari WhatsApp untuk menyangi aplikasi berbagai pesan lainnya seperti Telegram.