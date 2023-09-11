Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pengertian Digital Marketing dan Jenis-Jenisnya

Hafid Fuad , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |03:50 WIB
Pengertian Digital Marketing dan Jenis-Jenisnya
Ilustrasi untuk strategi digital marketing (Foto: Unsplash)




JAKARTA- Pengertian digital marketing dan jenis-jenisnya sangat wajib hukumnya untuk diketahui saat ini.

Digital marketing merupakan strategi pemasaran yang kini sedang dijadikan andalan. Cara orang berjualan saat ini sudah berbeda atau tidak hanya mengandalkan penjualan langsung tatap muka saja namun juga menggunakan media digital.

Strategi digital marketing berarti melakukan pemasaran ke wilayah yang sangat luas. Dilansir dari berbagai sumber, Senin (11/9/2023), berikut rangkuman pengertian digital marketing dan jenis-jenisnya.

Digital marketing adalah salah satu tren baru yang wajib Anda dan tim perusahaan kuasai jika tidak ingin kalah bersaing.

Setiap orang bisa saja memiliki berbagai cara masing-masing dalam menjelaskan pengertian digital marketing.

Namun secara umum, digital marketing adalah strategi yang kompleks dengan menggunakan promosi/iklan yang disebarkan melalui mesin pencarian (Google, Bing, Yahoo, dll), website, media sosial, email, dan aplikasi.

Namun ada juga yang menyebut pengertian digital marketing sebagai semua upaya pemasaran dengan memanfaatkan perangkat elektronik dan internet.

Jenis Digital Marketing

Ada beberapa jenis digital marketing yang bisa dipilih dan dikuasai. Di antaranya adalah:

1. Search Engine Marketing (SEM)

Search engine marketing atau SEM adalah jenis digital marketing yang fokus pada promosi produk melalui mesin pencarian seperti Google, Bing, Yahoo, dan sebagainya.

Strategi digital marketing satu ini dilakukan melalui pembuatan website, landing page yang khusus promosi, pemasangan Ads, dan sebagainya.

