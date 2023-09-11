Produsen Motor Listrik Lokal Ini Bersiap Bangun Pabrik di Malaysia, Kapasitas produksi 10 Ribu Unit

JAKARTA – Produsen motor listrik asal Indonesia semakin diakui eksistensinya, ini dibuktikan dengan mengekspor beberapa model ke luar negeri, bahkan sampai membangun pabrik.

Ini dilakikan oleh PT Terang Dunia Internusa (TDI) yang menaungi motor listrik United E-Motor. Disaksikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, United E-Motor menandatangani kerja sama dengan perusahaan asal Malaysia, Artroniq Berhad.

Kerja sama ini dilakukan untuk memperluas jaringan distribusi motor listrik hasil produksi United E-Motor. Tak cukup sampai situ, United E-Motor juga akan membangun pabrik yang beroperasi di Negeri Jiran.

“Ini adalah langkah-langkah yang perlu kita cermati dan perlu kita galakkan, karena kita tidak boleh tergantung pada pasar lokal. Dan apa yang dilakukan untuk ekspor ke Malaysia saya pikir merupakan prestasi,” kata Menhub Budi Karya di Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023).

“Harapan saya, produk-produk ini memang bisa diandalkan dan mampu untuk menambah nilai ekspor sehingga pertumbuhan Indonesia semakin baik,” sambungnya.

Direktur PT TDI Henry Mulyadi menilai bahwa kerja sama ini sangat baik untuk citra industri motor listrik Indonesia di mata dunia. Menurutnya, ini bisa menjadi bukti bahwa motor listrik buatan Tanah Air berkualitas tinggi.

“Ekspansi United E-Motor ke Malaysia dapat memberi dampak positif bahwa industri kendaraan listrik dalam negeri memiliki potensi yang besar,” kata Henry di sela penandatanganan kerja sama dengan Artroniq Berhad.