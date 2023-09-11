Tips Merawat CVT Motor Matik, Perhatikan Langkah dan Waktunya

JAKARTA - Di Indonesia motor matik menjadi salah satu kendaraan yang paling diandalkan oleh banyak orang.

Ini karena motor jenis ini sangat mudah digunakan, dan tergolong mudah perawatan.

Meski begitu motor matik juga butuh perhatian, khususnya pada bagian Continuously Variable Transmission (CVT).

Komponen CVT ini sangat penting untuk penggerak motor matik. Terdiri dari beberapa bagian, diantaranya V-belt, roller, pulley, dan kampas ganda.

Sebagai catatan, CVT ini sebagai salah satu komponen transmisi secara otomatis tanpa menggunakan gigi perseneling. Bertugas menyalurkan putaran mesin sampai ke roda belakang.