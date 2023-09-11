Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tips Merawat CVT Motor Matik, Perhatikan Langkah dan Waktunya

Redaksi , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |21:08 WIB
Tips Merawat CVT Motor Matik, Perhatikan Langkah dan Waktunya
Merawat CVT morot matik. (Doc. Wahana Honda)
A
A
A

JAKARTA - Di Indonesia motor matik menjadi salah satu kendaraan yang paling diandalkan oleh banyak orang.

Ini karena motor jenis ini sangat mudah digunakan, dan tergolong mudah perawatan.

Meski begitu motor matik juga butuh perhatian, khususnya pada bagian Continuously Variable Transmission (CVT).

Komponen CVT ini sangat penting untuk penggerak motor matik. Terdiri dari beberapa bagian, diantaranya V-belt, roller, pulley, dan kampas ganda.

Sebagai catatan, CVT ini sebagai salah satu komponen transmisi secara otomatis tanpa menggunakan gigi perseneling. Bertugas menyalurkan putaran mesin sampai ke roda belakang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
