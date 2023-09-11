Berapa Harga Vespa Matic Second? Paling Murah Rp24 Jutaan

BERAPA harga Vespa matic second? Hal ini wajib diketahui bagi Anda yang ingin membeli kendaraan roda dua keluaran Italia itu.

Vespa kini menjadi salah satu kendaraan yang cukup bergengsi, apalagi di kalangan anak muda. Namun, harga yang tinggi membuat seseorang harus berpuas diri membeli second.

Selain harga yang ditawarkan relatif terjangkau, Vespa matik bekas juga terbilang mulus dan relatif terawat.

Mengutip akun jual beli online berbagai sumber, Senin (11/9/2023), berikut ini harga Vespa matic second:

- Vespa LX 150 2V (2011-2013) Rp24 jutaan – Rp28 jutaan

- Vespa LX 125 i-Get (2017-2022) Rp33 jutaan – Rp39 jutaan

- Vespa S 125 3V (2014-2017) Rp25 jutaan – Rp35 jutaan

- Vespa S 125 i-Get (2016-2019) Rp27 jutaan – Rp37 jutaan

- Sprint S 150 3V (2014-2017) Rp30 jutaan – Rp40 jutaan

- Sprint S 150 i-Get (2018-2021) Rp40 jutaan – Rp50 jutaan

- Primavera 3V (2014-2017) Rp30 jutaan – Rp40 jutaan

- Primavera i-Get (2018-2021) Rp40 jutaan – Rp50 jutaan