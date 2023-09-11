5 Rekomendasi Mobil Hybrid Bekas, Harga Mulai Rp200 Jutaan

JAKARTA – Mobil Hybrid kini tengah menuai sorotan, karena kendaraan jenis ini memadukan dua sistem penggerak, yaitu mesin bahan bakar bensin dan motor listrik.

Alhasil bagi Anda yang ingin beralih ke kendaraan ramah lingkungan, salah satunya bisa mengandalkan mobil hybrid, di samping kendaraan listrik murni yang secara ekosistem belum terbangun dengan baik.

Dan menariknya, harga jual mobil hybrid juga bersaing. Harganya bekasnya ada yang Rp200 jutaan lho, penasaran? Dikutip dari berbagai sumber, Senin (11/9/2023), simak ulasannya berikut ini..

Rekomendasi Mobil Hybrid bekas

1. Toyota Camry Hybrid

Toyota Camry hybrid merupakan mobil yang sering disebut sebagai kendaraan pilihan para Menteri, ini sudah menggunakan teknologi hibrida sejak generasi ke-7 yang disebut XV50.

Camry Hybrid yang dibandrol mulai Rp200 jutaan dilengkapi dengan mesin 2.5 L yang menggunakan teknologi Hybrid Synergy Drive, menjadikannya lebih ekologis. Toyota mengklaim bahwa mobil ini dapat menghemat bahan bakar hingga 24%.

2. Toyota Corolla Cross Hybrid

Meskipun diluncurkan pada 2020, Toyota Corolla Cross Hybrid termasuk dalam kategori kendaraan yang masih tergolong baru. Namun, versi bekasnya sudah tersedia dalam jumlah yang cukup banyak di pasaran, dengan harga paling terjangkau sekitar Rp435 jutaan.

Keunggulan Toyota Corolla Cross Hybrid terletak pada mesinnya, yang menggunakan mesin 2ZR-FXE DOHC 4 silinder berkapasitas 1.798 cc dan dilengkapi dengan teknologi VVTi.

Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 98 PS dan torsi puncak sebesar 142 Nm. Selain itu, motor listrik yang digunakan juga memberikan tambahan performa dengan tenaga maksimum sebesar 72 PS dan torsi sebesar 162 Nm.

Dalam hal fitur, Corolla Cross Hybrid sudah dilengkapi dengan fitur NFC yang dapat membaca saldo uang elektronik. Fitur lainnya termasuk rem ABS+EBD, sabuk pengaman 3 titik dengan pretensioner dan pembatas gaya, 7 kantong udara (airbags), Hill Start Assist (HSA), Vehicle Stability Control (VSC), Emergency Brake Signal (EBS), sensor parkir di depan dan belakang, kamera parkir di belakang, serta dilengkapi dengan immobilizer dan alarm.

3. Suzuki Ertiga Diesel Hybrid

Salah satu rekomendasi mobil hybrid bekas dengan harga yang paling terjangkau adalah Suzuki Ertiga Diesel. MPV ini tergolong jarang ditemui karena hanya dijual selama sekitar satu tahun di Indonesia, yaitu pada periode 2017-2018, sebelum akhirnya dihentikan produksinya.

Keunggulan dari Ertiga Diesel hybrid adalah efisiensi konsumsi bahan bakarnya yang sangat baik. Mobil ini menggunakan mesin diesel berkapasitas 1.300 cc yang dipadukan dengan teknologi mild hybrid. Jika Anda tertarik untuk memiliki satu, di pasar mobil bekas, harga mulainya sekarang berkisar Rp130 jutaan.