Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kemenperin Targetkan TKDN Mobil Listrik Capai 80 Persen

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |15:38 WIB
Kemenperin Targetkan TKDN Mobil Listrik Capai 80 Persen
TKDN kendaraan listrik 80 persen. (Doc. Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengambil langkah signifikan untuk menekan harga kendaraan listrik. Salah satu caranya adalah menigkatkan kandungan lokal agar biaya produksi bisa lebih murah.

Langkah strategis yang diambil Kemenperin adalah menerbitkan Peta Jalan Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai. Menarik investor untuk memproduksi baterai dinilai sebagai cara yang tepat untuk mengurangi beban ongkos produksi.

“Peta jalan ini menguraikan langkah-langkah kunci dalam pengembangan komponen vital seperti baterai, motor listrik, dan converter, dalam upaya mewujudkan kendaraan listrik yang lebih efisien,” ujar Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip dari laman resmi Kemenperin.

Dilaporkan bahwa permintaan kendaraan listrik secara global diperkirakan mencapai 55 juta unit pada 2024.

Masyarakat juga semakin banyak yang menggunakan kendaraan listrik untuk mobiltas harian, sehingga mendorong pertumbuhan permintaan baterai lithium.

“Kemenperin telah membuat peta jalan untuk pengembangan baterai di bidang ini, termasuk baterai kendaraan listrik dan lainnya. Salah satu hal yang ingin dicapai pada 2030 adalah kendaraan listrik yang memiliki efisiensi tinggi dan local content sekitar 80 persen,” ujar Agus.

Untuk mencapai target ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan progresif, termasuk pemberian stimulus fiskal dan insentif. Selain itu, mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Kemenperin juga bekerja sama dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) yang memproduksi baterai kendaraan listrik. Ini merupakan sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan penting dalam ekosistem Battery Electric Vehicle (BEV) dan EV di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/52/3133671/mobil_listrik-AkaP_large.jpg
Terungkap, Ini Alasan Konsorsium Baterai LG Batal Investasi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/52/3087887/mobil_listrik-IzW5_large.jpg
Membumikan Kendaraan Listrik hingga Desa, Begini Strateginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/52/3005653/ratusan-kendaraan-listrik-bakal-kawal-tamu-vvip-world-water-forum-di-bali-Y8AE8HsUSe.jpeg
Ratusan Kendaraan Listrik Bakal Kawal Tamu VVIP World Water Forum di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/52/3004263/jokowi-sebut-ri-bisa-produksi-1-6-juta-motor-listrik-baru-tercapai-100-ribu-7OBvJxn93A.jpg
Jokowi Sebut RI Bisa Produksi 1,6 Juta Motor Listrik, Baru Tercapai 100 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/52/3004096/jokowi-ungkap-pabrik-baterai-beroperasi-bulan-depan-harapkan-ekosistem-kendaraan-listrik-segera-terbentuk-liukgyxh9g.jpg
Jokowi Ungkap Pabrik Baterai Beroperasi Bulan Depan, Harapkan Ekosistem Kendaraan Listrik Segera Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/53/2990210/kembangkan-ekosistem-kendaraan-listrik-pemerintah-dorong-umkm-2hHc6YzDgo.jpg
Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik, Pemerintah Dorong UMKM
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement