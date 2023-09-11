POCO Star Geser RRQ Kazu dari Posisi Puncak di Pekan Kedua FFML Season 8

JAKARTA - POCO Star berhasil mengulung RRQ Kazu dari posisi puncak klasemen Free Fire Master League (FFML) Season 8 setelah meraup 196 poin di pekan kedua sepanjang 8-10 September 2023. POCO Star menjadi pemimpin klasemen League Standing FFML Season 8 dengan total 356 poin, unggul 51 poin dari RRQ Kazu di peringkat kedua.

Salah satu kunci keberhasilan POCO Star meraup hampir 200 poin di pekan kedua adalah permainan objektif mereka untuk mengamankan placement. Dengan strategi itu, POCO Star berhasil meraih total 5 Booyah di pekan kedua, 3 Booyah di Match 5 dan 2 Booyah di Match 6. Perolehan 196 poin POCO Star di Week 2 juga mengalahkan rekor RRQ di pekan sebelumnya yang mencatat 163 poin dengan 4 Booyah.

Tak hanya penampilan yang objektif, kemampuan duel para pemain asuhan Bang Fayad ini juga menjadi kunci keberhasilan mereka. Berdasarkan statistik, total poin eliminasi POCO Star di pekan kedua mencapai 90 poin, terdiri dari 57 poin di hari kedua dan 33 poin hari ketiga FFML Season 8 Week 2.

Jumlah poin eliminasi tersebut dilengkapi dengan total poin placement sebanyak 106 poin. Tidak hanya mengambil posisi puncak, perolehan poin ini membuat POCO Star unggul cukup jauh, 51 poin di atas RRQ Kazu.

Tak hanya POCO Star yang mendapatkan hasil positif di FFML Season 8 Week 2. Onic Olympus dan Bigetron Delta juga berhasil tampil baik sehingga untuk merangkak naik di klasemen. Dengan 145 poin, Onic Olympus berhasil naik dari peringkat 7 ke peringkat 3. Sementara itu, Bigetron Delta meraih 156 poin untuk naik dari peringkat 10 ke peringkat 4.

Keberhasilan Onic Olympus dan Bigetron Delta merangsek ke posisi 3 dan 4 memberikan ancaman serius bagi RRQ Kazu. Onic Olympus hanya berjarak 20 poin dari RRQ Kazu, sedangkan Bigetron Delta hanya terpaut 28 poin. Apabila RRQ Kazu gagal tampil optimal di pekan FFML Season 8 Week 3, bukan tidak mungkin mereka harus merelakan posisi kedua kepada salah satu dari Onic Olympus atau Bigetron Delta.